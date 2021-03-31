百亿美元造车，小米真的 “亏得起”吗

“这是我人生中最后一次重大创业项目，我愿意押上所有战绩和声誉，为小米汽车而战。”雷军在新机发布会上发出掷地有声的誓言，现场掌声与欢呼雷动。

3 月 30 日，多次 “辟谣”的小米终于官宣智能汽车业务立项。小米表示，将为此成立一家全资子公司，雷军将兼任该业务首席执行官。为此，小米计划首期投入 100 亿元人民币，未来十年投资 100 亿美元。

“造车是必然的，3 月 24 日在周受资的送别会上，雷总还在说他在学习汽车产业的玩法。”一名小米内部人士告诉搜狐科技，并没有对小米做出造车的决定感到意外。

小米造车的优势与劣势在哪？小米与华为汽车业务的差异是？造车能为小米带来什么？搜狐科技采访了多位行业人士，聊了聊他们对小米造车的看法。

路探明了才入局

关于造车的具体形式、团队规模等消息，小米还未正式透露，但业界的相关讨论已经非常热烈。一位汽车行业从业者告诉搜狐科技，小米选择这个时间点入局应该是经过深思熟虑的。“互联网造车不是新概念了，小米显然是等有人把路探明了才入局。”

雷军对汽车业务的兴趣甚至可以追溯到 7、8 年前。雷军透露，他在 2013 年曾经两次拜访马斯克，很早就开始关注电动车行业，过去也投了大约 10 家电动车公司。

他坦言，刚开始对小米造车有所顾忌，担心造车会导致分心。“手机这场仗还没打完，做车会不会分心？”

小米正式调研造车是从 1 月 15 日开始的，在过去的 75 天内，雷军称进行了 85 场业内拜访沟通，与 200 多位汽车行业资深人士深度交流，进行了 4 次管理层内部讨论会，2 次正式董事会。

小米也早已提前进行了专利布局。公开资料显示，目前小米集团与汽车有关的专利已达 834 件，相关专利的价值超过 1 亿美元。小米汽车相关专利中发明专利超过 96%，领域集中在无线通信网络、电数字数据处理、数字信息传输、图像通信、交通控制系统、距离测量、导航等领域，汽车的零配件专利占比较低。

小米 “造车”，华为 “帮车企造车”

同样作为手机 Top 品牌，小米和华为也均选择发力汽车业务，但两者暂时选择了不同的业务模式。

小米直接造车，而华为多次强调不造车。华为定位面向智能网联汽车的增量部件供应商，涉及车载系统、汽车核心零部件等，目的是帮助车企造好车。

一位华为智能汽车解决方案 BU 内部人士告诉搜狐科技，“非常欢迎小米造车，或许我们又多了一个潜在客户”。

作为供应商，华为与车厂更多的是合作关系，如果做整车则意味着与行业为敌。有行业人士举例，华为造手机所以其他厂商不敢用鸿蒙，而如果华为自己造车，估计也没车企敢用华为的软件平台。

对于两位手机巨头选择的两种模式，汽车行业分析师钟师评价称，华为着重做汽车业的 “大脑”和 “耳目”，暂不直接做整车制造。小米一贯是做 B2C 的终端消费产品，基本不做 B2B 的中间产品。“他们都选择对自身合适的业务模式。”

100 亿美金造车算多吗？

事实上，对于小米来说，入局的这个陌生领域并不简单，尤其是投入费用高、周期长的汽车行业。

作为国产造车新势力中的老大哥，蔚来汽车 CEO 李斌曾直言，“知道造车烧钱，但没想到这么烧钱。”亏损是电动汽车行业难以回避的困难，三家造车新势力至今未实现盈利。2020 年财报数据显示，蔚来汽车净亏损 53 亿元，理想汽车 2020 年净亏损 1.52 亿元，小鹏汽车 2020 年净亏损为 27.32 亿元。

雷军也表示，非常清楚汽车行业的风险，“造车要动辄上百亿的投资，而且至少 3-5 年才能见效。”但同时，他认为现在的小米已经不是当初的小米，小米有 1080 亿元人民币的现金储备 “亏得起”，并且目前公司研发团队人数过万、手机业务位居全球前三，有全球最完善的智能生态。

深度科技研究院院长张孝荣向搜狐科技表示，小米造车的优势主要是品牌建设推广和营销包装，主要的挑战是来自于技术积累、团队建设和业务运营，如何吸纳相关人才、建设汽车团队是一个很大的看点。

“小米此前对智能汽车有投资经验，但没有多少实践经验。从软件方面来说，智能汽车需要底层操作系统，算法，路测数据等方面技术和经验；从硬件方面来说，智能汽车需要三电系统、智能芯片，以及硬件制造的技术和经验。“

有小米相关人士告诉搜狐科技，小米可能更倾向于做贴牌。“如果小米自己生产汽车会造成巨大的固定成本压力，而代工还得看厂家的沟通情况。”

钟师认为，目前看小米暂缺乏造车的经历和经验，但这个可以通过吸纳聚集全国的汽车人才来解决，只要小米统帅指挥得当。

渠道方面，一位从业时间超过 5 年的汽车零售人员告诉搜狐科技，现在造车新势力和老牌主机厂都瞄上了商圈店，“但是国内核心商圈是有限的，现在入局会是个问题”。

造车为小米能带来什么？

手机行业天花板已现，巨头们纷纷想寻找新的增长空间，而智能汽车业务则是是风口中的风口，不止小米，华为、苹果等科技公司也纷纷跨界涉足汽车业务。

张孝容认为，科技巨头布局新能源汽车，主要原因有二：首先这是未来潮流所在，得汽车得天下；其次有政策驱动，这个行业投入巨大，但是有优惠政策和政府补贴。“况且就算自己做不好，也可以炒炒股价，利多弊少何乐而不为？”

在资本层面，造车消息可能对小米股价形成利好，在业务层面，造车可能为小米带来新的盈利点。

此前关于小米造车的市场传言一波接一波，小米股价也曾受到明显的消息面利好。比如，2 月 19 日《晚点 LatePost》报道称小米已确定造车，小米股价随之涨幅超 10%，3 月 26 日有传言称小米和长城汽车合作造车，小米股价随之涨超 6%。

“手机产业有了天花板，难以进一步突破，而且原先产业过于竞争饱和后，势必盈利率逐年递减。所以必须要开辟新的产业模式来规避潜在的风险。“钟师认为，小米旁开造车一脉可以撬动资本市场，产业结构得以显著升级。

综合来看，造车是风险也是挑战。雷军也曾反复纠结，但下定决心之后，他表现出了超乎想象的决心，“我做好了再全力冲刺至少 5 到 10 年的准备，我们将以巨大的投入、无比的敬畏和持久的耐心来面对这全新的征程。”