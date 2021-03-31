喜加一：免费领取《守望先锋》无限畅玩版

IT之家 3 月 31 日消息 暴雪现在开启了最新的《守望先锋》免费送活动，仅需绑定你的虎牙或斗鱼账号即可，但每日限量，共计 50 万份，活动将于 2021 年 4 月 15 日结束。

领取方法：

打开地址 ->绑定虎牙或者斗鱼账号 ->下拉页面 ->7 选 3 领取 ->每天限量，如果没了就第二天早上 10:05 再来 ->领取后 3 天内到账

活动地址：https://tv.blizzard.cn/award

福利1：《炉石传说》奈姆希·灵沼术士皮肤

福利2：《炉石传说》暗月马戏团卡包一份（共50万份）

福利3：《魔兽世界》月卡5元优惠券

福利4：《暗黑破坏神III》-“死灵再世”内容包 10元优惠券（共5000份）

福利5：《风暴英雄》5元 优惠券，只能用于“250宝石”（共5000份）

福利6：《守望先锋》畅玩包 或 《守望先锋》典藏版升级包（共50万份）

福利7：《星际争霸II》泰拉多尔（人族控制台皮肤）、塞伯鲁斯（异虫控制台皮肤）、伊罕利（星灵控制台皮肤）三选一（共2500份）

IT之家了解到，《守望先锋》是暴雪出品的首款团队动作游戏，也是一款多人网络射击游戏。每位角色都有自己独立的定位与能力，曾经风靡一时。