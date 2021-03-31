三星为日本运营商 KDDI 提供 700MHz 5G 设备

三星官网消息显示，该公司已成为日本运营商 KDDI 所部署的 700MHz 5G 商用网络的设备供应商。通过使用 700MHz 频谱，KDDI 将能够扩大其 5G 网络覆盖，提升室内和室外移动网络体验，并为用户提供可靠的 5G 连接。

这一低频段 5G 网络是对 KDDI 现有 5G 服务的重要补充，KDDI 目前已经提供了中频段和毫米波频段的 5G 服务，引入 700MHz 频谱后，KDDI 将能够为更多用户推出一波新服务。通过多样化、高中低频段频谱资源的结合，KDDI 将能够提供可靠的网络连接，以及超高网络速度和更广泛的网络覆盖。在 700MHz 5G 网络的部署中，KDDI 选择了三星先进的 5G 解决方案，包括其 700MHz 基站和下一代室内和室外基带单元。

“我们很自豪能够利用先进的网络技术，为客户提供先进的 5G 服务。”KDDI 执行总裁、移动技术总监 Toshikazu Yokai 表示。“在三星等领先供应商的支持下，我们希望继续扩大我们的 5G 服务覆盖范围，目标是在明年年初达到 90% 的人口覆盖率。我们希望为更多用户提供进一步提升的 5G 体验。”

“三星很高兴能够参与到 KDDI 推出 700MHz 5G 网络当中，并为日本数百万计的用户提供增强的用户体验。我们很自豪能够为日本的 5G 发展做出贡献。”三星电子高级副总裁、网络业务部软件研发主管 Sohyong Chong 表示。“我们期待继续利用我们的网络专业经验和 5G 技术领导地位，支持 KDDI 实现其 5G 战略和业务目标。”

据悉，此前三星已经为 KDDI 提供了支持中频段（3.7-3.8GHz 和 4.0-4.1GHz）以及 28GHz 毫米波频段的基站以及 vRAN 解决方案。

KDDI 于 2020 年 3 月推出了 5G 商用服务。一个月后，KDDI 和软银宣布成立一家合资企业 --5G Japan，意在利用共享的基础设施在日本农村地区更快地进行 5G 部署。