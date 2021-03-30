三星 Galaxy Tab A7 Lite 平板配置及渲染图曝光

IT之家 3 月 30 日消息 本月初，外媒 Sammobile 报道三星 Galaxy Tab A7 Lite 平板即将发布。今天，爆料者 Evan Blass 曝光了这款入门级平板的配置和渲染图。

据报道，三星即将推出的 Galaxy Tab A7 Lite 搭载了8.4 英寸的屏幕，配备了联发科的 Helio P22T 处理器，3GB 内存，采用了 5100mAh 电池。三星 Tab A7 Lite 将于 6 月与另一款入门级平板电脑 Galaxy Tab S7 Lite 一起亮相。

IT之家了解到，Evan Blass 还曝光三星将在4月举行笔记本新品发布会，推出新款 Galaxy Book Pro/Pro 360 型号，其外观现已曝光。

爆料称三星 Galaxy Book Pro/Pro 360 都将推出 13 英寸和 15 英寸两种型号，Pro 定位为 Galaxy Book Ion 系列的后续产品，而 Pro 360 则更类似于 Galaxy Book Flex 系列。配置方面，三星 Galaxy Book Pro/Pro 360 将搭载 11 代酷睿处理器，可选 MX 450 显卡。屏幕为 FHD 的 AMOLED 屏。