华为 Mate 40 Pro 六城实测，加持超级上行的 5G 上行速度能跑多快

自从 5G“飞入寻常百姓家”，时不时掏出手机测测速成为一种新的常态——看着飞快拉升的数值，相信大家都会有一种强烈的获得感。

不过你有没有注意过，每次测速一般都会分成下行和上行跑两次，前者是基站到手机的数据传输速率、后者则是手机到基站的，上行的速率也要大大低于下行。这是因为长期以来，移动通信技术主要着眼于满足消费者的下行体验，对下行资源的分配远远高于上行。然而，随着直播、云游戏等各类强交互业务的兴起，上行对业务体验的影响正迅速增加。

作为增强上行性能的主要手段，超级上行由此跃入了大众视线，逐渐为人所悉知。所谓 “超级上行”，就是在 TDD 频段基础上叠加 SUL 频段，通过 TDD 和 FDD 的协同来提升上行速率和覆盖范围，降低时延。打个不太恰当的比方，就相当于在原来的双向单车道边上加开了一条车道，这样上行方向的车辆就不用分时段限行，全程畅通无阻。

那么在超级上行的加持下，网络体验的提升幅度究竟有多大？又有哪些城市已经补足了上行方面的短板，成为众多 “5G 之城”中的佼佼者？所谓 “百闻不如一见”，C114 与多地业内人士合作进行了一系列实地测速及体验，希望找到答案。

六城实测：超级上行成为城市新地标

此次超级上行测试地点涉及厦门、上海、北京、深圳、太原、杭州六城，全程采用当地运营商商用现网以及支持超级上行的华为 Mate40 Pro 手机，测速软件为 Speedtest。

厦门马拉松即将于今年 4 月鸣枪开跑，这项始于 2003 年的赛事具有国际性影响，今年 2 月更获得 “世界田联精英白金赛”赛事认证。C114 在厦门马拉松半程折返点的湖滨南路斗西路路口进行了测试，开启超级上行前的上行速率约为 300Mbps，开启后峰值速率提升至 451Mbps、平均速率也达到 380Mbps 左右。同时，在厦门这种高楼密集城区为主的场景下，超级上行的低频段可以充分发挥覆盖和传播优势，使室内覆盖的上行速率获得 60%~400% 的增益。

静安南京路商圈是上海非常著名的商圈，周边有静安寺、同乐坊等景点，同时坐拥南京西路步行街、淮海路商业街，包含恒隆广场、久光百货等一系列大型商场及人流比较密集的区域。平时这里的上行速率约在 300Mbps 左右，打开超级上行功能后实测速率高达 507Mbps。

在北京金融街人流密集的场景中，超级上行使上行峰值由 180Mbps 增至 450Mbps，从而可以支撑更多人同时进行视频直播、分享等业务。其他城市的测速结果也令人印象深刻，在深圳由 230Mbps 增至 470Mbps，在太原由 120Mbps 增至 485Mbps，在杭州由 220Mbps 增至 380Mbps。

可以看到，各地由于初始和叠加频宽的不同，开启超级上行后实现了至少 50%、最多两倍的上行速率提升，覆盖范围也有显著增加，充分证明其对 5G 网络体验的显著提升效果绝非虚言。从某种意义上说，超级上行就好比上海的上海中心大厦、深圳的平安金融中心、北京的中国尊，正在成为城市的一个新地标。

从 toC 到 toB：“上行千兆”奠定 5G 繁荣

今年两会期间，李总理在政府工作报告中提出，“加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”；“十四五”规划纲要中也多次提到 5G，特别是要 “加快 5G 网络规模化部署，用户普及率提高到 56%”。在国家层面的高度重视下，5G 将迎来更广阔的发展空间，拥有更强劲的增长动力。

截至 2020 年底，我国已累计拥有超过 2 亿 5G 联接。超级上行的出现，通过向 “上行千兆”这一目标的迈进，为提供 5G 差异化体验、丰富 5G 个人应用，进而加快 5G 的普及应用奠定了基础。

目前非常流行的直播带货、短视频直播等强交互应用，都有赖于更高的上行速率以支持多终端直播，并提高视频清晰度和移动直播的流畅度。同时，大家也越来越从以前的单向下载变得更乐于主动分享，呼唤更畅通的网络和更快的上传速度，尤其是在演唱会、热点事件、体育赛事等人员密集的活动现场，比如对网红 “拉面哥”的围观就曾导致上行业务量暴增，给网络带来巨大挑战。此外，对大文件传输的支持，将使得消费者手中的手机由生活属性向社会属性进一步延伸。

在行业领域，对超级上行方案的诉求之迫切或许还要超过个人用户。经前期探索发现，高清视频监控、远程控制和机器视觉等都是当前行业的典型应用场景，而它们提出了更高的上行要求，譬如监控就需要网络能承载和容纳更多数量摄像头、并提高视频的清晰度。曾有业内人士预测，大上行能力的提升将是 5G 在行业数字化中首先商用的能力，能解决当前行业场景中 80% 的应用需求。而超级上行解决方案，将是最大化运营商频谱效率，促进 5G 行业数字化最有力的助推器。

对运营商而言，超级上行不仅意味着更高的频谱利用率、更好的网络体验，还有助于找到 toC 和 toB 的业务创新点与收入增长点。另一方面，通过上行这个维度的增加，也可进一步支持多量纲、差异化的套餐，提高精细化的运营能力。

总的来说，上行在 5G 时代被赋予了更多内涵与期望，超级上行也确确实实起到了提升上行能力的作用，以此为基础，有望为消费者、为行业、为运营商创造更多价值。值得一提的是，就像如今大家坐飞机时都会用到的手机飞行模式一样，超级上行同样也是国产的方案，并且都出自华为。如今已经有越来越多手机支持上行功能，假以时日，相信它必将成为一个新的标配。