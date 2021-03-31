欧菲光合肥光学光电产业基地项目预计 5 月亮灯投产，将生产高端摄像头模组目、精密镜头等

IT之家3月31日消息 据合肥发布，欧菲光集团将加快推进合肥巢湖光学光电产业基地项目建设。

合肥市称，坚持发展战新产业，已形成一批现象级产业集群。下一步，欧菲光要用足用好合肥市给予的政策支持，加快推进高端摄像头、光学镜头等项目建设，并围绕光学光电产业链上下游持续扩大布局、构建生态，打造政企共谋战略合作新典范。

据悉，2020 年 6 月，合肥市政府与欧菲光集团签署战略合作协议，计划投资 110 亿元，打造集研发设计、制造、封测、器件为一体的综合性光学光电全产业链基地。签约以来，项目推进迅速，预计今年 5 月在合肥巢湖半岛生态科学城核心启动区亮灯投产。

IT之家获悉，欧菲光光学光电产业基地项目位于巢湖市半岛核心启动区域——黄麓镇，总投资 101 亿元，主要包括高端摄像头模组项目、精密镜头项目、高像素 3D 深度摄像头模组项目、SIP 封装项目，预计 5 年达产，达产后年产值约 370 亿元，年税收约 12 亿元，解决就业约 20000 人。

2020 年 11 月，欧菲光 7P 108M 光学镜头顺利完成小批量验证。从 1300W 突破到 1 亿像素、从 3 片迈入 7 片光学结构俱乐部。