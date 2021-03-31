旗鱼移动操作系统 Sailfish OS 4 发布：界面更新，已不支持初代 Jolla Phone

IT之家 3 月 31 日消息 据IT之家网友投稿，Sailfish OS（旗鱼操作系统）官网显示，该操作系统的第四个大版本已经发布。

Sailfish OS 起源于诺基亚 MeeGo 操作系统，由 Jolla 开发，Sailfish OS 4 包括自 2018 年发布的 Sailfish 3 以来超过 5000 项改进和修复。此次更新的主要重点为各种安全功能，以方便企业级部署，但这也有益于所有关心隐私的用户。

另外，Sailfish OS 现在支持 Android 9 的应用，对 Android 10 应用的支持也在后期开发中。新的软件版本被命名为 Koli（Sailfish OS 4.0.1），也适用于 Sailfish X 设备，并进行了多项安全和功能更新。Koli 还包括新的 UI 外观、新的网页浏览器、重新设计的关键应用的日常使用流程，以及重启的开发者体验。

IT之家了解到，Jolla 也在考虑为不同芯片组和设备提供软件，从智能手表到电脑，这要归功于硬件适配开发包。

值得一提的是，Sailfish OS 4 已经不支持初代 Jolla Phone，支持的设备包括 Jolla C、Jolla Tablet，以及索尼 Xperia 10 / XA2 机型、Gemini PDA x25/x27 等设备。

Sailfish OS 4.0.1 主要新功能：

- 改进了对 Android 应用的支持，对一些设备的支持已经到了类似于 Android 9 的 API 级别。

- 二维码阅读器支持已经集成到相机的取景器中。

- 升级了针对 Mozilla ESR 60 的浏览器网页引擎。

- 改进了账户处理。

- 更新至 systemd 238

- 基于 Firejail 沙箱，现在平台应用实现了应用隔离 / 沙箱。

- 各种安全修复。

- 各种 UI/UX 改进。