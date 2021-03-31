首个华为 HarmonyOS 专业课走进校园，落地武汉大学

IT之家3月31日消息 从今年 3 月起 , 武汉大学计算机学院多了一门名为 “HarmonyOS 移动程序设计”的专选学分课 , 吸引了多名来自计算机科学技术、软件工程和信息管理学院相关专业的学生选修。

武汉大学为这门课程制定了全新的教学方案和教材 , 培养学生使用国产移动操作系统和开发工具 , 开发 HarmonyOS 系统应用的兴趣。同时 , 该课程也是华为与武大通过教育部 “产学合作协同育人项目”联合打造的全国首个 HarmonyOS 高校课程 , 标志着 HarmonyOS 开始融入高校专业课程体系 , 从基础教育开始培养中国软件领域的高水平人才。

高校学子也可以在 “全国大学生物联网设计竞赛”中接触到这一操作系统 , 在实践中体验 HarmonyOS。

全国大学生物联网设计竞赛报名已启动 , 华为 HarmonyOS 首次成为竞赛命题之一。在今年的竞赛中 , 选手可以获得来自华为的软硬件资源和技术支持 , 尝试基于 HarmonyOS 设计出帮助各行业解决实际问题的应用 , 用技术把梦想变为现实。该竞赛由南京大学、西安交通大学、湖南大学、大连理工大学、北京工业大学、上海交通大学等高校共同承办 , 全国总决赛将于 8 月下旬举行。

IT之家获悉，华为消费者业务软件部总裁王成录说 ,“华为软件做操作系统 , 挑战不在于技术 , 而在生态”。建设生态 , 就需要更多硬件合作伙伴和软件开发者的加入 , 更需要激励越来越多的年轻人带来新生力量。期待 HarmonyOS 走进更多高校 , 培养更多校园开发者。