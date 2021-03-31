胡厚崑：华为的芯片储备，满足 To B 客户没有问题

IT之家 3 月 31 日消息 华为今日举行发布会，公布了 2020 年年度业绩。IT之家获悉，华为方面表示，2020 年华为全球销售收入 8914 亿元，同比增长 3.8%；净利润 646 亿元，同比增长 3.2%；经营活动现金流 352 亿元，基本符合预期。

华为副董事长、轮值董事长胡厚崑表示，芯片方面，华为此前做了一些储备，满足 To B 的客户需要没有问题。最终全球芯片供应的改善，还是取决于全球化的半导体供应链的修复情况。

胡厚崑表示：“由于供应形势还未明朗，手机业务的未来还不确定，但是计划中的旗舰机型依然会按照计划推出。未来的几年里，华为依然会在手机领域保持江湖领先者地位。”

“华为未来的消费者业务一定是以消费者为中心，以体验为中心。华为的消费者战略已经实施了几年时间，去年手机下滑的，其他硬件的销售实现增长，更加坚定了我们的战略。未来手机只是消费者业务的一个部分但不是全部。”

胡厚崑表示，华为这样的跨国公司高度依赖的供应链在地缘政治的影响下被破坏。但这样的破坏从产业角度看，供应链的上下游都是受害方。从华为来讲，去年一部分业务的下滑直接受制于供应链被政治破坏带来的影响。另一方面从上游供应商来看，他们也是受害方。