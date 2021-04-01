微软获美军 219 亿美元合同：提供增强现实头带装备

北京时间 4 月 1 日凌晨消息，据报道，微软是美国研发增强现实头戴设备的少数科技公司之一，3 月 31 日，微软宣布获得美国陆军一项重要的增强现实设备合同。这一硬件基于该公司长期研发的 HoloLens 产品，后续运营将依托微软自有的云计算服务。

微软一名发言人对新闻界证实，这一次的合同总金额为 218.8 亿美元，供货合同为期十年。

据报道，在过去两年中，微软公司和美国陆军合作，开发所谓 “集成视觉增强系统”（IVAS）的原型产品。微软周三表示，美国陆军目前已经进入了该项目的产品生产阶段。

微软研究人员季普曼（Alex Kipman）在一篇官方博文中介绍说，微软提供的增强显示设备可以让美军士兵获得增强的周边情况感知、促进多种场景下的信息共享和决策活动。

微软发言人表示，这一设备将在美国本土生产。

值得一提的是，之前微软公司还从美国国防部获得了一个重要合同，即价值 100 亿美元的 JEDI 云计算服务合同。微软意外击败了热门候选厂商亚马逊，不过亚马逊对于国防部最终的竞标结果不满，已经提出了诉讼。

国防部官员二月份对美国国会议员表示，如果云计算合同竞标的纠纷迟迟无法在法庭上得到解决，军方可能会放弃这个合同。

另外，2018 年，微软公司宣布获得了价值 4.8 亿美元的合同，为美国军方研制增强现实设备原型产品，这一合作引发了微软员工的不满。有 94 名员工进行了请愿，要求微软取消合同，停止开发任何的武器相关技术。

对于微软获得的美军供应合同，曾经参加请愿和反对活动的一名微软员工周三拒绝发表评论。

若干年前，微软曾经开发名为 HoloLens 的增强现实头戴设备，定价数千美元，一度向一些开发者进行销售。不过这一产品并未在后续推出面向消费者、价格更加便宜的版本，也未能够按照微软预想，在市场上掀起波澜。

不过，苹果、Facebook 等公司依然看好面向消费者的增强显示设备，目前正在开发增强现实眼镜等产品，Facebook 将会在今年销售第一代增强现实眼镜。另据本周最新报道，移动聊天服务 Snapchat 的母公司 Snap 也在开发增强现实眼镜，将作为目前该公司拍照眼镜系列的后续升级版本。