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微软 Win10 免费工具集 PowerToys 0.35.0 发布：FancyZones 已支持热键

2021/4/3 9:41:27 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家4月3日消息 微软名为 PowerToys 的免费系统实用工具套件从 Windows XP 时代复活，并于 2019 年 5 月引入 Windows 10 系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

微软近日发布了 Win10 免费工具集 PowerToys 0.35.0 版本，为 Fancyzones 窗口管理器带来了一些新功能，并且修复了一些其他问题。

IT之家了解到，PowerToys 0.35.0 版本之后，将要求 Win10 系统版本在 1903 及以上

更新详情：

  • .NET Core 升级到 3.1.13

  • 选色器 UX 调整

  • 选色器支持 Esc 退出编辑器

  • FancyZones：为自定义布局添加了热键和快速交换功能，用户可在编辑器中分配一个热键，并使用它来快速设置具有 Ctrl + Win + Alt + Number 键绑定的桌面区域，或在拖动窗口时按热键

  • 用户可指定启动窗口的位置

  • 视频会议静音功能将在 0.36 版本上线

  • 更多更新介绍点此查看

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关键词：微软PowerToysWin10

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