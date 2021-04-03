微软 Win10 免费工具集 PowerToys 0.35.0 发布：FancyZones 已支持热键

IT之家4月3日消息 微软名为 PowerToys 的免费系统实用工具套件从 Windows XP 时代复活，并于 2019 年 5 月引入 Windows 10 系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。
微软近日发布了 Win10 免费工具集 PowerToys 0.35.0 版本，为 Fancyzones 窗口管理器带来了一些新功能，并且修复了一些其他问题。
IT之家了解到，PowerToys 0.35.0 版本之后，将要求 Win10 系统版本在 1903 及以上。
更新详情：
.NET Core 升级到 3.1.13
选色器 UX 调整
选色器支持 Esc 退出编辑器
FancyZones：为自定义布局添加了热键和快速交换功能，用户可在编辑器中分配一个热键，并使用它来快速设置具有 Ctrl + Win + Alt + Number 键绑定的桌面区域，或在拖动窗口时按热键
用户可指定启动窗口的位置
视频会议静音功能将在 0.36 版本上线
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