微软 Win10 免费工具集 PowerToys 0.35.0 发布：FancyZones 已支持热键

IT之家4月3日消息 微软名为 PowerToys 的免费系统实用工具套件从 Windows XP 时代复活，并于 2019 年 5 月引入 Windows 10 系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

微软近日发布了 Win10 免费工具集 PowerToys 0.35.0 版本，为 Fancyzones 窗口管理器带来了一些新功能，并且修复了一些其他问题。

IT之家了解到，PowerToys 0.35.0 版本之后，将要求 Win10 系统版本在 1903 及以上。

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