苹果谷歌应用商店一季度创收 320 亿美元，同比增长四成

北京时间 4 月 1 日消息，据报道，全球新冠肺炎疫情给互联网行业带来了业务推动，其中也包括了移动互联网 App 生态系统。最新的一份市场报告显示，今年一季度全球消费者在移动应用上的开支创造了历史新纪录。

移动互联网市场研究公司 App Annie 发表了这份报告。报告称，今年一季度，全球消费者在苹果和谷歌两大软件商店一共开支了 320 亿美元，同比增长四成，创造历史新高。

去年，全球爆发新冠肺炎疫情，消费者居家封闭、上网课、居家工作等原因导致移动软件领域的下载量和开支大幅增长，其中涉及到包括娱乐、健身、购物、工作、学习有关的各类软件。App Annie 之前报告称，去年两大软件商店获得了 2180 亿次下载，总收入为 1430 亿美元。

这种趋势继续延续到了今年一季度，消费者在移动软件上的开支增加了 90 亿美元，其中苹果软件商店开支额为 210 亿美元，明显高于谷歌软件商店的 110 亿美元，但是两大商店的消费者总开支额都增长了四成。

不过，安卓和 iOS 两大平台上的热门软件情况则有所差别。

在谷歌软件商店，游戏、社交、娱乐软件的开支额同比增速最高，但是在苹果商店，游戏、照片视频和娱乐类软件的增幅最高。

在谷歌商店，社交、工具和金融类软件一季度的下载量最大，但是在苹果商店，游戏、金融和社交工具是下载量增加的主要发动机。

明星软件

两大商店中的热门软件情况则基本一致，在下载量排行榜中，短视频工具 TikTok 击败了 Facebook，排在之后的是 Instagram、加密聊天工具 Telegram、WhatsApp 和视频会议工具 Zoom。

在消费者开支榜单上，TikTok 名列第二，落后于 YouTube。排在之后的是 Tinder、迪士尼视频、腾讯视频等。

在月度活跃用户上，Facebook 公司旗下的 Facebook、WhatsApp、Messenger 和 Instagram 四大社交工具名列前茅，TikTok 在用户规模上名列第八。

一季度的新锐移动软件中包括了更加保护隐私的聊天工具 Signal，下载量或是活跃用户都出现了迅猛增长。增速排在之后的是加密聊天工具 Telegram，另外一个火爆的软件是短视频工具 MX TakaTak，印度封杀 TikTok 之后，该软件爆红。

移动游戏

在一季度消费者开支中，游戏类软件排名第一，一共开支了 220 亿美元。其中苹果商店开支 130 亿美元，同比增长三成，谷歌商店开支 90 亿美元，同比增长 35%。游戏玩家平均每个星期下载十亿个游戏，下载量同比增长了 15%。

在消费者开支额度上，少儿游戏平台软件 Roblox 排名第一，排在之后的包括 Genshin Impact、Coin Master、Pokemon Go。

App Annie 公司表示，新冠肺炎疫情拉动了移动游戏市场，2020 年的游戏下载增速远远超过其他软件。该公司预计今年移动游戏消费者开支将达到 1200 亿美元。