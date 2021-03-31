打击虚假新闻：谷歌启动 2500 万欧元的欧洲媒体和信息基金

北京时间 3 月 31 日下午消息，据报道，Alphabet 旗下的谷歌在本周三表示，将向新成立的欧洲媒体和信息基金 (European Media And Information Fund)捐赠 2500 万美元，以打击虚假新闻。此前外界批评这家科技巨头在打击网络虚假信息方面做得不够。

去年新冠肺炎疫情和美国大选引发了虚假信息的数量大幅增加，许多人对社交媒体企业发起了攻击，称他们在解决这个问题时没有更加积极主动，而监管机构则表示，他们可能会通过严厉的限制对科技企业采取行动。

欧洲媒体和信息基金是上周由 Calouste Gulbenkian 基金会和欧洲大学研究所发起的，该基金会旨在招募研究人员、事实核查人员、非营利组织和其他以公共利益为导向的机构来帮助打击虚假新闻。

谷歌欧洲、中东和非洲地区业务与运营的负责人马特 · 布里廷 (Matt Brittin)在一篇博客文章中表示：“事实证明，过去的一年中，我们面临着大量的不确定性和挑战，让人们能够获取准确的信息，并区分事实与虚假消息，这一点正在变得比以往任何时候都更加重要。”

该基金的存留时间为 5 年。欧洲数字媒体观察站 (European Digital Media Observatory)是欧盟委员会 (European Commission)在去年成立的一个项目，其成员包括事实核查人员和学术研究人员，它将对项目进行评估和选择。