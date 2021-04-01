被用户吐槽的 1080P 大屏，其实没有那么糟

随着厂商们纷纷推出门槛更低的旗舰机型，也吸引了更多消费者在这些产品的参数间进行比较，进而让外界普遍对这些机型上配备的 1080P 分辨率的屏幕报以失望的态度，认为既然屏幕尺寸已经来到了 6 英寸 - 7 英寸之间，2K 分辨率的屏幕看起来才更舒服，但厂商选择如此配置的理由又或许是什么呢？

被用户吐槽的 1080P 大屏

纵观今年的入门旗舰机型，三星的 Galaxy S21 系列在 Galaxy S21、Galaxy S21 + 的屏幕分辨率上甚至出现了降级，上一代 Galaxy S20 系列中的同级别产品还采用了 2K 分辨率屏幕，但在新一代产品中却降至了 1080P 级别。

同样让消费者对于 1080P 级别的屏幕心生犹豫的还有一加新推出的 OnePlus 9、红米的 K40 Pro，加之两者的屏幕尺寸达到了 6.55 英寸与 6.67 英寸，让 ppi 指数相较更高阶的旗舰机型存在差距，这就意味着在日常实际观感上可能不够细腻。

实际上，2020 年开始，对于部分 6.5 英寸屏幕采用 1080P 分辨率的问题，就遭到了不少用户的吐槽。然而，手机厂商如今却甘愿冒此风险来如此规划自家产品的规格，也自有其原因所在。

1080P 屏幕是否真的粗糙？

首先，根据相关科学论文对比显示，当屏幕尺寸在 6 英寸及以下，肉眼距离屏幕 20cm 时，无法分辨 1080P 屏幕与 2K 屏幕间的区分；当屏幕尺寸在 6 英寸到 7 英寸之间，肉眼距离屏幕 30cm 时，同样无法分辨 1080P 屏幕与 2K 屏幕间的区分。

也就是说，除了在打游戏时（可能会不自觉的更近距离观察屏幕），一般日常浏览内容、观看影片的情况下，多数人的双眼与手机间的距离恰恰无法分辨 1080P 与 2K 屏幕的区间内。

另外，在观看视频的状态下，理论上，当视频内容的分辨率与屏幕分辨率完全一致的情况下，所呈现的画面才能达到最清晰的效果。如果屏幕分辨率大于视频内容，系统会将画面进行拉伸放大。也就是说，在目前多数视频内容分辨率都在 1080P 的情况下，使用 1080P 屏幕的观看效果会优于使用 2K 屏幕。（在 2K 屏幕未主动变换分辨率的情况下）

另外，一块屏幕的好坏也不仅仅取决于分辨率，还与面板材质、排列组合方式、厂商进行的调教有着很大关系。此前，苹果在 iPhone 11 上的成功，无疑给了其它厂商一种参考，那就是只要屏幕保持在相对优秀的水准内，即便分辨率略低，消费者也同样为此买单。

厂商为何选择 1080P

与此同时，消费者在日常使用中的选择或许也给了手机厂商以启发，尽管 2020 年在三星 Galaxy 20 系列上，向用户提供了 “2K+60Hz”与 “1080P+120Hz”的选择，但绝大多数用户无疑选择了后者。这也给手机厂商敢于在屏幕分辨率上进行降级提供了参考依据。

另外，2K 屏幕无疑会比 1080P 屏幕给手机的 GPU 带来更多的压力，进而影响手机的续航。这也是苹果没有在 iPhone 12 系列机型中支持高刷新率屏幕的原因所在，尽管苹果此前在 iPad Pro 上率先应用了此项技术。目前，多款配备 “2K+120Hz”组合屏幕的安卓机型在实际续航中的表现也证明，尽管电池容量已经来到了 4500 毫安左右，但实际续航表现却与配备 2815 毫安的 iPhone 12 Pro 相近。于是，在 2021 年，手机厂商们在推出支持 “2K+120Hz”组合机型的同时，也纷纷引入了自适应刷新率功能。Galaxy S21 Ultra、OPPO Find X3 Pro、一加 9 Pro 还纷纷采用了 LTOP 面板，从而进一步有效控制能耗。

对于 2020 年的 “2K+60Hz”与 “1080P+120Hz”的二选一策略来说，弊病在于即便用户选择了 1080P 的分辨率，但由于本身为 2K 屏幕，在功耗表现上会逊于只搭载 1080P 屏幕的情况。同时，由于入门级旗舰机型的机身尺寸更加轻薄，在电池容量上也会略小于顶级旗舰机型，也就让屏幕更容易成为手机续航表现上的掣肘。

于此同时，屏幕无疑也是目前手机成本占比中的重要部分，既然 2K 屏幕会带来功耗上的负担，很多用户还在抉择后不予开启，同时绝大多数情况下，肉眼又无法分辨差别，这就让手机厂商最终将其在屏幕尺寸较小的入门旗舰中砍掉。同理，当顶级旗舰的屏幕尺寸开始接近于 7 英寸时，2K 屏幕也被配置在了如 6.8 英寸的三星 Galaxy S21 Ultra、6.78 英寸的一加 9 Pro 身上。

不过，需要关注的是，如果有一天屏幕尺寸开始普遍超过 7 英寸，或者 LTOP 面板被入门旗舰，甚至被更低阶的机型所采用，那时候 2K 屏幕或许将会成为标配，毕竟 Android 阵营已经进入堆料时代。