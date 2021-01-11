梅赛德斯奔驰发布 MBUX Hyperscreen 车载显示系统：八核 CPU，24GB 内存

IT之家1月11日消息 梅赛德斯奔驰于 1 月 7 日发布了 MBUX Hyperscreen 车载显示系统。该产品采用一体式设计，采用曲面玻璃将仪表盘、中控、副驾驶连在一起。产品将搭载到奔驰即将发布的 EQS 电动车上，设备集成了处理芯片，具备 AI 学习能力。

奔驰官方发布了一段宣传片：

此款产品包含三个独立的屏幕，其中中控、副驾驶屏幕采用 OLED 屏，有助于提供高对比度的图像。屏幕由塑料边框包裹，采用三层 “Silver Shadow”工艺，这块巨屏上方的玻璃十分薄，因此画面看起来就像悬浮在屏幕表面。奔驰表示，此款产品将数字技术与模拟结合，左右两侧有着飞机引擎式出风口。

驾驶员仪表盘位置的屏幕十分科幻现代，提供了简洁的信息显示。屏幕有着高对比度、高可视角度，同时其中的 G-Gorce 功能可以实时显示加速度的方向。

梅赛德斯奔驰特别强调，此款一体式车载系统追求 “零级操作”的体验，用户不必滑动复杂的菜单即可访问需要的功能。屏幕使用 AI 人工智能学习功能，可以分析用户的使用场景，在特定时间主动提供用户所需要的功能，显示在屏幕上。梅赛德斯奔驰描述了几个使用场景：

当用户总是在周二晚的回家路上打电话给某个朋友，系统将会自动学习，询问用户是否要进行关联，在每周的此时此刻弹出这位朋友的拨号界面。

如果驾驶员每次在接近地下车库时都会抬高底盘高度，那么车辆就会自动记住 GPS 位置，此后每到达这个位置便会自动抬高底盘。

IT之家了解到，MBUX Hyperscreen 车载显示系统长度为 141cm，大型表面玻璃在 650℃的环境下进行三维弯曲。触摸屏表面有着 12 个震动模块，用于提供触控反馈。玻璃本身采用十分耐磨的硅酸铝材质制造，表面的两层涂层能够减少光线反射，同时更易清洁。

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此外，作为一款 AI 人工智能控制系统，该设备搭载八核 CPU，24GB RAM 内存，内存带宽可达 46.4GB/s。同时这块屏幕还具备一个多功能摄像头、一个环境光传感器用于自动调节亮度。MBUX Hyperscreen 显示系统将于今年搭配奔驰 EQS 电动车亮相。