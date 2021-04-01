愚人节概念产品，小米有品发布「枕不错」极速助眠枕：调整脑电波 1 秒入睡

IT之家 4 月 1 日消息 今日是愚人节。小米有品宣布发布黑科技秒睡神器 —— 极速助眠枕。

这款极速助眠枕号称采用医疗级脑电波助眠技术，以“脑波同频”的方式帮助常年饱受睡眠困扰的“打工人”轻松入眠。产品售价 9999 元，目前 0 元众筹中。

据介绍，小米有品推出了搭载脑电波微控技术的秒睡神器 ——「枕不错」极速助眠枕：最核心的功能就是“暗送秋波”EEG AIR 技术。其实就是通过 56 组脑电波传感器，对人体脑电波信号进行隔空采集。随后传送到睡神芯片，根据超级算法分析，判断用户的睡眠状态，并给出相应的解决方案。接下来，rTMS 微控磁圈精准控制磁场与脑电波的同频波段，从而通过共振效应，将脑电波调整至 δ 波，即 4Hz 以下，让人产生昏昏欲睡的感觉，即使平常失眠到清晨的人也能倒头就睡。这项技术早在 12 年前就被 FDA 批准用于临床医学。

小米有品表示，此次推出的睡眠神器不仅能解决入睡难的问题，还有多种人性化功能辅助。极速助眠枕搭载自适应动态调节技术，超精气压传感技术及 AI 智能算法，可根据用户的身高、体重，颈椎曲度甚至是睡姿进行高度及硬度自行适配；同时，8mm 超微气囊加上一体成型空气纤维材质搭配人体工程学设计，可以帮助用户释放椎间盘压力，舒缓肌肉疲劳。

这款极速助眠枕还搭载安全模式，配备睡眠监测功能，平时可连接米家 App；当用户关闭安全模式时，即可停止助眠功能。

IT之家了解到，小米有品表示，愚人节营销的常规做法，是找到一个有趣的噱头、抛出一个天马行空的创意想法。但这次，小米有品从最普遍的场景和痛点出发，想做出一款真正能解决问题的黑科技产品。

小米有品「枕不错」极速助眠枕：点击购买