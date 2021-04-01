格力董明珠 2021 全国巡回直播第一站：武汉直播成交额 11.4 亿元

4 月 1 日早间消息，“董明珠自媒体”微信公众号披露董明珠 3 月 31 日晚间在武汉直播带货的成交额。数据显示，在董明珠以武汉为起点的 2021 年全国巡回直播第一站中，当晚直播带货结束成交额为 11.4 亿元。

谈及为何今年第一站选择在武汉直播，董明珠表示：“武汉是让很多人回味和留恋的地方。今天上午我们参观了武昌农讲所，了解了它背后的历史故事，明白了新中国的来之不易。而且武汉是一个工业城市，我们格力也在这里建立了几个基地，跟武汉也是非常有感情的。”

“今年是十四五的开局之年，是格力即将迎来下一个 30 年甚至下一个 100 年的新的征程，今天也是 2021 年全新的起航。中国制造走到了今天，一定是以高质量发展来追逐我们的中国制造梦，我们都要带着满怀的斗志向着更高的目标前进！”

3 月 31 日下午，“扬科技风帆，筑制造高地”高峰论坛在汉举行，来自制造业领域的著名专家学者、企业家齐聚武汉，共话先进制造业发展新机遇。

董明珠在主题演讲中，详细介绍了格力电器坚持自主创新、自主研发的发展历程。她说，武汉人才汇聚、敢于大胆创新，格力电器选择在武汉投资是明智的决定，将持续扩大在汉产能投入，与在汉高校建立更加密切的联系，共同推动制造业高质量发展。

现场，格力电器分别与市地铁集团、市城建集团、市旅游体育集团签署战略合作协议。