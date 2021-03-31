直播音频来了，Spotify 宣布收购 Betty Labs

北京时间 3 月 31 日凌晨消息，据报道，流媒体音乐服务提供商 Spotify 周二表示，该公司已经收购了 Betty Labs 以加快进军直播音频市场的步伐，后者开发了专注于体育的社交音频应用 Locker Room。

在新冠肺炎大流行期间，新的语音平台最近几个月以来增长迅速，其中包括仅限邀请使用的社交应用 Clubhouse。

Locker Room 应用于 2020 年 10 月上线，并已成为体育迷聊天和举办观赛派对的热门平台。Spotify 表示，该公司将在未来几个月时间里 “发展和扩大”这个应用，向用户提供体育、音乐和文化节目，以及与专业运动员、音乐家和其他名人的直播对话。

“创作者和粉丝一直要求在 Spotify 上提供直播格式的内容，而我们很高兴很快就能在自己的平台上向数亿听众和数百万创作者提供这种内容。”Spotify 首席研发官古斯塔夫 · 索德斯特伦（Gustav Soderstrom）表示。

Spotify 没有披露此次收购交易的价格。Betty Labs 最初得到了风险投资公司 LightSpeed Venture Partners 的支持，后来又得到了谷歌母公司 Alphabet 旗下风险投资部门 GV 和 Premitive Ventures 的支持。去年 10 月，Betty Labs 在 GV 的牵头下筹集到了 930 万美元的种子资金。

“我们很高兴能与 Spotify 联手，继续建设音频的未来——我们将在自己的产品上投入更多资金，向 Spotify 的受众开放体验，多样化我们提供的内容，并继续扩大我们建立的社区。”Betty Labs 创始人及 CEO 霍华德 · 阿库米亚（Howard Akumiah）表示。

Spotify 还一直都在进军播客领域，已花费数亿美元扩大其播客服务的覆盖范围，并推出了一个播客广告市场平台。

据一名 Twitter 用户上周分享的截图显示，Spotify 正在调查用户使用 Clubhouse 的频率。Twitter 自己也在测试直播音频应用 Spaces，计划在 4 月公开发布。另据报道，Facebook 正在开发自己的直播音频服务。