储备库存：宏碁董事长陈俊圣证实笔记本芯片存在重复下单状况

北京时间 4 月 1 日上午消息，据报道，宏碁董事长陈俊圣证实，笔记本电脑芯片市场的确存在重复下单状况，但依然有刚性需求支撑。

此外，由于零部件价格和生产成本上涨，宏碁和华硕等顶尖笔记本厂商计划提高产品价格。

这两家公司虽然没有具体说明涨价原因和时间，但有媒体报道称，他们计划在第二季度将产品售价上调 5% 至 10%，创下 10 年来最大涨价幅度。

华硕表示，整个笔记本电脑供应链面临压力，必须通过涨价来确保供应，从而扩大产能，满足市场需求。这两家公司还表示，适当的涨价反映了生产成本的上涨，也有助于他们保持毛利率。

由于缓慢降价一直都是消费电子产品的长期趋势，所以这一异常状况格外引人关注，其背后的重要原因就是全球芯片短缺。

事实上，台积电董事长刘德音也在本周表示，芯片短缺困扰了整个行业。他在一次行业活动上向记者表示，当前的不确定性促使许多企业储备库存，还有一些企业在奋力争夺市场。

他说：“不确定因素导致重复下单，但实际产能大于需求。” 比如，目前短缺的 28 纳米芯片的全球产能依然大于实际需求，只是因为疫情等原因造成供应吃紧。

他还透露，不确定性及市场份额发生变化时，一定会有超额订购。台积电原先会按照 “先到先得”的原则供货，但现在却会在一定程度上考虑各个行业对经济和就业的影响来确定优先级。

宏碁董事长陈俊圣随后也证实了重复下单的说法。他表示，第二季度的笔记本电脑订单依然很多，供不应求，但 PC 产业面临众多变数影响，包括最近在埃及搁浅的货轮就对宏碁产生了影响，导致交期延长。

他还透露，目前 CPU 已经不再短缺，真正缺少的是小型芯片，预计要到今年年底和明年第一季度才有机会缓解。

曾经担任台积电全球业务与行销资深副总经理的陈俊圣还针对刘德音之前的表态回应道，由于现状十分紧迫，所以重复下单的不只是 28 纳米芯片，很多其他芯片也存在同样的现象。但他也警告称，“需求当然可能突然消失”，因此建议同行仔细观察，小心面对。