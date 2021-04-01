苹果将在加州太阳能农场使用特斯拉储能电池，用于总部供电

北京时间 4 月 1 日上午消息，据 The Verge 报道，苹果公司周三宣布，将在 2015 年开辟于北加州的一个太阳能发电厂建设一个大型电池存储项目。但该公司没有披露的是，他们采用的电池组将来自特斯拉。

根据去年提交的文件，最新的配置最多实现 240 兆瓦时的储电能力，并且获得蒙特雷县政府的批准。它将由 85 个特斯拉 Megapack 超大锂离子储能设备组成，并将用于为该公司库比蒂诺总部供电。

蒙特雷县规划负责人证实，苹果将在该太阳能发电厂使用特斯拉电池。苹果拒绝对此置评。特斯拉没有作出回应。

特斯拉最早在 2019 年发布了 Megapack 电池系统。不过，苹果此次使用的 60 兆瓦存储配置并不是特斯拉容量最大的产品。该公司在澳大利亚和得克萨斯州休斯顿南部建立了更大的整体电池存储解决方案，规模约为 100 兆瓦。不过，苹果在新闻稿中仍称其为 “全美最大的电池项目之一”，称该电池系统可为 7000 多个家庭供应一整天的电力。有了特斯拉的电池，苹果在 130 兆瓦的 California Flats 太阳能发电厂所产生的能量就能存储下来。

苹果副总裁丽莎 · 杰克逊（ Lisa Jackson）周三对媒体表示： “太阳能和风能等清洁能源面临的挑战在于供电断断续续。如果我们能够解决这个问题，并且可以证明它的效果，那就能消除对间歇性的担忧，并在稳定方面为电网提供帮助。这可以供其他公司可以模仿或借鉴。”

尽管苹果在其许多产品中都使用了锂离子电池，但却并未大规模开展电网级项目。据报道，该公司正在为其电动汽车项目开发磷酸铁锂电池。

苹果和特斯拉之间除了互相挖角人才外，其实并没有太多交集。特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）还在去年 12 月表示，他曾在 2018 年提议苹果收购特斯拉，但苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）“拒绝”与其见面。

特斯拉以电动汽车而闻名，但该公司也花费了数年时间建立了一家储能业务，为其在收购 Solar City 时获得的太阳能产品提供补充。多年来，该公司除家用电池业务外，还逐渐参与苹果这样的大型储能项目。

与特斯拉的汽车业务的数十亿美元营收相比，这项业务仍然是微不足道，但是储能部门的产品已经至少吸引了另外一家巨头：2019 年，大众汽车宣布在旗下部分 Electrify America 充电站使用特斯拉电池。