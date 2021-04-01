银河系中最安全居住地点不在 “外环”， 反而在 “内环”

北京时间 4 月 1 日消息，一直以来，天文学家都在不懈地搜寻整个银河系，希望找到最安全的居住地。事实证明，我们已经位于一个非常完美的位置。但是，新的研究显示，假如我们人类准备移居到另一颗星球上的话，我们可能需要把目光投向银河系的中心。

这些新的发现来自一个意大利天文学家的团队。他们主要的研究是在哪些位置上，强力的宇宙爆炸会抹去所有生命。这些爆炸，比如超新星爆发和伽马射线爆发等，会释放出能够破坏 DNA 并杀死生命的高能粒子与辐射。照此逻辑，天文学家认为，更适宜生命居住的位置，应该在不受宇宙爆炸频繁波及的区域。

新研究的主要作者、意大利伊苏布利亚大学的天文学家里卡多 · 斯皮内利说：“银河系乃至整个宇宙历史中一切生命的存在，都不能忽视强力的宇宙爆炸。这些事件无疑会危及银河系大部分区域的生命。”

除了寻找最致命的热点外，这些天文学家也在尝试寻找整个银河系在 110 亿年历史中最安全的地方。结果表明，我们目前刚好位于银河系宜居带的外边缘。但是在银河系的早期，银河系的边缘才是更安全的地方。

银河系的金发姑娘区域

让一颗行星宜居的因素有很多。例如，行星需要位于金发姑娘区域，即在这个区域里，来自主恒星的热量和活动不会太多也不会太少，一切都恰到好处。但是，除了这些局部条件之外，生命还必须同来自星际空间的有害辐射作斗争。

强力的宇宙事件，如超新星爆发和伽马射线爆发，会释放出以接近光速流出的危险高能粒子。这些粒子不仅能够杀死我们已知的所有生命形式，还会剥离行星的整个大气层。科学家们相信，发生这样的事件之后，恒星附近的行星，其上如果有生命，都将全部被抹除。

斯皮内利说：“近距离见证恒星爆炸的行星，很有可能会经历彻彻底底的灭绝，再无孕育生命的可能。而那些距离稍微远一点的行星，则可能会面临一次物种大灭绝。”

论文作者在文章中写道，大约 4.5 亿年前，奥陶纪大灭绝事件的罪魁祸首可能是发生在地球附近的伽马射线爆发。这次的灭绝事件，也是地球历史上第二大规模的灭绝事件。尽管没有确切证据可以将特定的伽马射线爆发与这种灭绝事件联系起来，但论文作者认为，考虑到地球在银河系中的位置，这样的可能性不是没有。

寻找安全地带

天文学家使用恒星形成和演化的模型，计算出银河系特定区域可能被致命性辐射淹没的时间。在银河系早期，银河系中心大约 3.3 万光年范围内充斥着大量的恒星形成活动。在这个时期，这片区域根本不可能孕育生命。这时候，银河系经常受到强力宇宙爆炸的冲击，但是在银河系最外围，由于恒星比较少，很大程度上可以幸免于难。

接着来到 60 亿年前，银河系大多数区域仍经常会受到大规模爆炸的清洗。但是随着银河系逐渐成熟，这类大爆炸也逐渐变得越来越稀少。今天，从距离银河系中心 6500 光年到大约 2.6 万光年的这一片带状区域，对生命来说，最安全。在更靠近银河系中心的位置，超新星爆发和其他事件仍然十分常见，而在银河系外围，类地行星稀少，并且伽马射线爆发更频繁。

好消息是，对我们地球人而言，银河系正变得越来越适宜生命生存。在银河系的长远未来，发生在地球附近、可能导致另一次物种大灭绝的极端事件将少之又少。

但是，亚利桑那州立大学的天体物理学家史蒂文 · 迪休认为，初看之下，新论文的结论似乎是合理的。

他说：“他们似乎确实将研究置于严密的框架之下，对伽马射线爆发可能产生的结果也有实际的期望，也讨论了人们容易忽视的因素。”比如说，伽马射线爆发释放的能量和物质在各个方向上都不尽相同。不过，他又补充说：“我还没有深入研究他们的数据，但是初看之下，结论似乎是合理的。”

迪休还说，或许，未来有一天，这项新研究可以帮助天文学家决定去哪里寻找宜居的太阳系外行星。