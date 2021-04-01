消息称印度政府大力吸引芯片制造商，每家奖励 10 亿美元

4 月 1 日消息，据国外媒体报道，相关人士透露，印度将向每家来该国设立制造部门的公司提供逾 10 亿美元现金。以寻求其智能手机组装行业的发展，并加强其电子产品供应链。

印度总理倡导的 “印度制造”已帮助该国成为全球仅次于中国的第二大手机产地。新德里方面相信，现在是时候吸引芯片制造公司来当地建厂了。

一位政府高级官员透露 ：“政府将向每家设立芯片制造部门的公司提供超过 10 亿美元的现金奖励。”另一位不具名政府消息人士说，这些现金奖励如何发放，还未有定论，政府已向该行业征求意见。

全球各国政府都在补贴半导体工厂的建设，因为芯片短缺困扰着汽车和电子行业，并突显出全球对台湾供应的依赖。印度还希望为其电子和电信行业建立可靠的供应商，以减少去年边境冲突后对中国的依赖。

但消息人士没有说明哪些半导体公司有兴趣在印度设厂。

印度此前曾试图吸引半导体公司，但印度基础设施不稳定、电力供应不稳定、官僚主义和计划不周等问题都会阻碍公司发展。业内人士表示，随着印度智能手机行业的成功，政府新一轮吸引芯片制造商的努力更有可能取得成功。

汽车行业消息人士称，今年早些时候，印度技术部官员会见了印度汽车制造商协会 (SIAM)的高管，以评估汽车制造商对芯片的需求。印度政府估计，在印度建立一个芯片制造部门大约需要 50-70 亿美元，而且在所有批准到位后需要 2-3 年时间。该消息人士补充说，新德里愿意向企业提供优惠，包括免除关税、研发费用和免息贷款。