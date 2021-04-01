抢到就是赚到，联想拯救者游戏本 2021 新品带来 “水缸”级无短板体验

IT之家4月1日消息 日前，联想正式发布了 2021 款拯救者游戏本，包含旗舰电竞本 R9000K 2021、专业电竞本 R9000P 2021 和电竞游戏本 R7000P 2021。三大系列均搭载了 AMD 锐龙 5000 H 系列处理器，显卡可选 RTX 3060 到 RTX 3080 16GB 显存满血版，基本覆盖了各类玩家对于游戏本的需求。

新款的拯救者游戏本主打屏幕、性能、散热和体验无短板，官方称其 “从水桶本进阶成为水缸本”。

从售价来看，新款的拯救者游戏本颇具攻击性，搭载 锐龙 7 5800H+RTX 3060 的 R7000P 主流配置首发仅需 7499 元，配备锐龙 R9 5900HX+RTX 3080 的顶配版 R9000K 只需要 14999 元，可谓抢到就是赚到。接下来我们来详细了解一下这三款游戏本的差别，看看哪款更加适合你。

联想拯救者 R7000P 2021

联想昨天没有发布入门级的 R7000，而是直接推出了甜品级的 R7000P，锐龙 R7 5800H+RTX 3060 主流规格可以满足一般游戏爱好者的需求。

外观方面，新款的 R7000P A 面 logo 置于一角，烧色点缀，小 Y 灯可点亮。屏幕尺寸为 15.6 英寸，拥有 1080p 165Hz 3ms 响应时间的电竞规格，100% sRGB 色域，支持 DC 调光，还支持杜比视界。这块屏幕还经过了英伟达 G-Sync 和 AMD FreeSync Premium 双认证，确保高刷无撕裂。配合 Nahimic 音效双扬声器，这款笔记本可带来非常不错的影音体验。另外，联想新款拯救者游戏本配备了原感键盘，0.2mm 微弧键帽，1.5mm 键程，两段回弹设计，全键无冲。

配置方面。新款的 R7000P 搭载锐龙 R7 5800H 处理器，Zen 3 架构 8 核 16 线程，在野兽模式下性能释放可达 70W，性能较上代的 R7 4800H 大幅提升。显卡为 RTX 3060 甜品级显卡，安培架构，6GB GDDR6 显存，130W 满血性能释放，性能更是远超上代 RTX 2060。另外，新款 R7000P 支持独显直连 CPU 和混合输出，前者帧数更高，后者续航更长。

散热一直都是拯救者的拿手好戏，新款 R7000P 采用了霜刃散热系统 3.0，配备了 3 根 8mm 热管和两个 10V 的涡轮增压风扇，可以更快地导出热量，同时噪音也大幅降低。值得一提的是，联想的 Fn+Q 性能切换也升级到了第四代，安静、均衡和野兽模式下性能调度更加智能。

新款的拯救者 R7000P 配备了 80Wh 的大电池，还支持 100W PD 快充，这样以来它也能胜任一些移动使用的场景了。

接口方面，新款拯救者 R7000P 率先搭载了 HDMI 2.1 接口，还有集成 DP1.4 的 USB-C 接口，支持 4K 120Hz 视频输出，满足玩家连接高端电竞显示器的需求。为保护隐私，新款拯救者 R7000P 机身一侧还有摄像头电子开关，十分人性化的设计。

新款拯救者 R7000P 目前只有 锐龙 R7 5800H+RTX 3060 配置，16GBDRR4-3200 内存（支持内存扩展）+512GB SSD（可扩展），首发价 7499 元，非常适合主流游戏玩家购买。

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联想拯救者 R9000P 2021

联想拯救者新款 R9000P 定位专业电竞本，相比 R7000P 的一个最大提升点就是 2K 高分高刷屏，而且锐龙 R7 5800H+RTX 3060 版本的首发价也只有 7999 元。

外观方面，拯救者新款 R9000P A 面和 D 面均为金属材质，中置大 “Y”灯。拯救者新款 R9000P 的这块屏幕素质十分优秀，16 英寸 16:10 比例，屏占比达到了 91.7%；2560*1600 分辨率，刷新款 165Hz，响应时间 3ms，支持 G-Sync 和 FreeSync，通过了莱茵高游戏性能认证。除此之外，这块屏幕拥有 100% sRGB 高色域，500nit 峰值亮度，10bit 色深，还支持 X-Rite 色彩管理，莱茵硬件级低蓝光认证，用来做图修图也是不错的选择。其他方面，新款 R9000P 也搭载了原感键盘、80Wh 大电池，支持 100W PD 充。

配置方面，拯救者新款 R9000P 搭载锐龙 R7 5800H，性能释放比 R7000P 更高，可达 80W。显卡除了 130W 的 RTX 3060 之外，还可选 140W 性能释放的 RTX 3070。新款 R9000P 同样支持独显直连 CPU 和混合输出和更加智能的第四代 Fn+Q 性能切换。

散热方面，拯救者 R9000P 的散热规格也比 R7000P 更高，配备了 5 根高性能复合式热管，主热管达到 10mm 粗，还配备了两个 10V TSI 涡轮增压风扇，散热鳍片更多。

接口方面，新款 R9000P 同样配备了 HDMI 2.1 接口，全功能 USB-C 增加到 2 两个，支持 4K 120Hz 输出，也同样配备摄像头电子开关。

联想拯救者新款 R9000P 相比 R7000P 在性能释放和屏幕性能上有明显提升，适合预算稍高、追求更好游戏体验的玩家。价格方面，R9000P RTX 3060 版首发 7999 元，RTX 3070 版首发 9499 元，都是标配 16GB DDR4-3200 内存（可扩展）和 512GB SSD（可扩展）

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联想拯救者 R9000K 2021

联想新款拯救者 R9000K 定位旗舰电竞本，相比上述两款拥有更好的做工，更炫酷的 RGB 灯效以及更高的可选配置。

首先来看设计，拯救者新款 R9000K 采用了多面金属材质，薄至 20.1mm，Y 字 logo、键盘、四出风口和 U 形状分区都有 RGB 氛围灯，海盗船 iCUE 灯效控制。R9000K 的屏幕与 R9000P 的基本相同，都是 16 英寸 16:10 比例，2560*1600 分辨率，165Hz 刷新率，3ms 响应时间，支持 G-Sync 和 FreeSync，通过了莱茵高游戏性能认证，拥有 100% sRGB 高色域，500nit 峰值亮度，10bit 色深，还支持 X-Rite 色彩管理，莱茵硬件级低蓝光认证。

配置方面，R9000K 除了锐龙 R7 5800H 外还可选锐龙 R9 5900HX，野兽模式下可达 80W 性能释放，另外这款处理器还可超频。R9000K 的显卡可选 RTX 3060、3070 和 3080，其中 RTX 3080 为 16GB 显存 165W 的满血版本，支持 GPU 超频。R9000K 系列同样支持双模显示、第四代 Fn+Q 性能切换，搭载 80Wh 大电池，支持 100W PD 充电。

R9000K 的散热规格相比上述两款更加高级，配备了超大面积的 Vapor Chamber 真空腔液冷均热板，覆盖面积较上代提升 65%，配备两个 10V TSI 涡轮增压风扇，以及 300 片 0.1mm 超薄鳍片，整体散热性能提升了 21.8%。

接口方面，R9000K 也是搭载了 HDMI 2.1 接口，USB-C 接口提升至 3 个，其中两个支持 DP1.4 视频传输。

联想拯救者新款 R9000K 定位旗舰，无论是做工、配置、屏幕都是无可挑剔，更重要的 R9 5900HX+RTX 3080 16GB 的顶配本售价仅 14999 元，势必会引起玩家疯抢。

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总结：

IT之家了解到，近年来，联想拯救者系列游戏本产品力和口碑直线上升，本次发布的 2021 款不但全线采用了 AMD 最新的锐龙 5000H 系列处理器，更是在屏幕、性能、散热上下足了功夫，三款产品价格从 7499 元到 14999 元，覆盖了不同玩家的需求。从用户的评论来看，新款的拯救者系列游戏本已经得到了极大的认可，联想现在要做的就是大量备货就行了。