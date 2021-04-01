HTC、创维、华为等发起成立 XR 虚拟现实终端互通技术标准 (GSXR) 工作组

4月1日消息 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出加快数字化发展，建设数字中国，并将虚拟现实和增强现实技术与云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能一并纳入数字经济七大重点产业。这标志着国家对虚拟现实和增强现实赋予了产业新的使命，相关产业链面临快速发展的新机遇。

为了解决 XR 内容（包括虚拟现实内容、增强现实内容和混合显示内容）开发需要分别适配不同厂家硬件终端的碎片化问题，降低内容适配成本，降低开发者开发难度，产业链上下游共同提出需要定义 XR 内容跨硬件平台能力的接口标准规范，促进营造产业开放、产业安全和产业成熟的生态环境，2021 年 3 月 29 日在北京石景山区召开的虚拟现实产业推进会（VRPC）工作会议上，包括 HTC、创维、影创、华为等 20 家 XR 产业链伙伴共同发起成立 XR 终端互通技术标准（GSXR）（General Standard for XR）工作组。GSXR 工作组将开发包括 XR 终端互通技术规范、XR 互通应用接口标准接口 API 源代码、开发指南及参考设计、样例程序参考、XR 终端互通测试规范等内容，通过 XR 内容和 XR 终端对互通标准的支持来能力降低内容开发难度，提高开发内容的可移植性，激发更多内容开发者的创新活力。

来自 GSXR 工作组组长单位，中国移动终端公司倪茂系统地介绍了 GSXR 标准定义、工作组运作机制和未来发展计划，并宣布工作组的正式成立。GSXR 标准将大大降低内容开发难度，提高开发内容的可移植性，激发更多内容开发者的创新活力。倪茂强调工作组将秉持创新、开放合作和共赢的理念，在提升 XR 业务体验、应用创新的基础上，联合三大运营商（中国移动、中国电信、中国联通），以及业界主流的终端厂商、应用和软件开发商、元器件厂商，构建全产业链的 GSXR 生态。

GSXR 工作组的理念得到了产业界广泛的响应。来自 GSXR 工作组副组长单位中国电信股份有限公司研究院武娟表示，以 GSXR 工作组成立为契机，制定行业标准，推进产业生态建设，提升电信 XR 业务服务质量。HTC 运营商及生态事业部总经理华晓枫表示，HTC 将作为全球首家已经支持中国 GSXR 异厂互通标准全生态企业，将 GSXR 标准融入到 HTC 现有 Wave 生态系统。深圳创维新世界科技有限公司 CTO 张毅表示，创维 VR 设备将按照 GSXR 标准进行设计生产，后续产品将全面支持 GSXR。上海影创信息科技有限公司高级副总裁骆大典表示，GSXR 的出现对于影创打造生态级平台有着重大意义，影创已经支持 GSXR 标准。

下一步 GSXR 工作组将深入开展团体标准制定、行业标准制定、标准实施认证与生态推广等工作。欢迎越来越多的企业积极拥抱 GSXR 标准生态建设。