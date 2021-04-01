深圳率先面向香港居民开展数字人民币跨境支付测试

IT之家4月1日消息 据深圳罗湖官方发布，罗湖区人民政府，与中国银行股份有限公司和中国银行香港股份有限公司合作，在全国率先顺利完成了面向香港居民在内地使用数字人民币的测试工作，为探索数字人民币更加广阔的使用场景迈出了重要一步。

本次测试主要面向香港两类居民：

一类是经常往来深圳的香港居民，可通过香港居民来往内地通行证（以下简称 “回乡证”）进行实名认证；

一类是偶尔来深圳的香港居民，即仅持有香港居民身份证的居民，通过香港手机号匿名开立五类数字人民币钱包。

（图为使用香港手机号注册开立的数字人民币电子钱包）

某在深工作的香港居民，开立数字人民币钱包后通过回乡证成功完成实名认证，绑定中国银行借记卡升级至二类钱包后，每日单笔消费上限可达 50000 元。



IT之家获悉，此外，经测试成功验证，香港居民可使用香港手机号码匿名注册开立数字人民币五类钱包进行小额消费，购买商品时仅需出示付款码即可通过 POS 机完成支付。

此次测试成功构建了香港居民往来深圳使用数字人民币跨境支付场景，进一步扩大数字人民币使用范围，进一步验证了数字人民币钱包的匿名性、便捷性、安全性，有效降低了香港居民来深消费的跨境交易成本，为下一步推动数字人民币深港跨境流通、解决跨境旅游等经常项目的支付奠定了实践基础。