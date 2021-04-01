索尼 Just ear LiSA 联名版定制耳机国内发售：专属包装和调音，18990 元

IT之家4月1日消息 索尼 Just ear 定制耳机 LiSA 联名版此前在 CES 期间发布，有着专属调音，用户需要制作耳模发到索尼总部进行定制。今日索尼官方正式官宣，Just ear LiSA 联名版在中国地区开始发售，耳机型号为 XJE-MH/L1SA。

这款耳机此前为日本女歌手 LiSA（织部里沙)专门定制。工程师询问了她的听音习惯以及偏好的音乐种类，LiSA 表示 “除了乐队音乐外，还经常会听 Hip Hop、R&B 之类的欧美音乐和歌曲。因为我本人就是歌手，所以常会想听一些歌声清晰、情感深刻的歌曲。”索尼工程师根据这一要求开展了调音，并加强了贝斯的律动感。

在调音过后，这款 Just Ear 耳机突出了氛围感，人声较为贴耳，能够听清歌手的换气声，低频的节奏感和动态也有了加强。

索尼 Just Ear LiSA 联名版耳机采用 13.5mm 动圈 + 动铁双单元结构，为无分频电路设计，尽量减小失真。产品使用物理结构进行调音，设计高通以及低通滤波器，减少了损失。耳机的定制过程首先需要用户在指定机构制作耳朵以及外耳道的模型，然后使用 UV 光固化树脂打造外壳成品，并组装发声单元。每一款耳机均由索尼工程师手工制作，采用可换线设计。

IT之家了解到，索尼 Just ear 系列定制耳机早在 2014 年便在日本推出，此前仅能去往日本才可以进行试听和定制。目前该系列耳机已经可以在中国大陆定制，LiSA 联名款售价 18990 元人民币，外壳上刻印了 LiSA 小姐爱说的那句

“★ANOTHER GREAT DAY★”字样，还提供专属包装盒以及限量明信片。

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