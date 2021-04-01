威刚发布 GAMMIX S70 BLADE 固态硬盘：顺序读取 7400MB/s

IT之家4月1日消息 威刚今日发布了 XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe 固态硬盘，采用 M.2 2280 规格，支持 PCIe 4.0x4 协议，提供最高 2TB 的容量。该产品是此前 GAMMIX S70 标准版的变种，将大体积中空铝散热片替换为超薄散热片，适用于笔记本等使用场景。

这款产品自带散热片，保证产品工作时的稳定性，散热片厚度不大，适用于笔记本电脑。官方表示，这款 NVMe 固态硬盘可以为游戏、多媒体后期带来良好的体验。参数方面，硬盘顺序读取速度为 7400MB/s，顺序写入速度可达 6400MB/s；随机性能方面，4K 随机写入速度最高 740K IOPS，4K 随机读取速度最高 650K IOPS，属于第一梯队的表现。

IT之家了解到，GAMMIX S70 BLADE 固态硬盘使用了 3D NAND 颗粒，预计为 TLC。产品支持 SLC 模拟缓存技术，自带 DRAM 缓存，在视频后期、渲染等环境下加快速度。这款硬盘支持 LDPC 纠错、AES 256-bit 加密以及 NVMe 1.4 协议，工作温度 0℃-70℃，官方未说明具体的写入寿命信息。

目前，这款产品尚未在国内发售。威刚 XPG 翼龙系列 S70 固态硬盘 1TB 版本售价 2099 元，2TB 版本售价 3699 元。