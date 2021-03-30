怪兽充电更新招股书：高瓴、小米为基石投资者

IT之家 3 月 30 日消息 怪兽充电刚刚向 SEC 提交了更新版招股书，计划于 4 月 1 日在纳斯达克挂牌上市。

怪兽充电本次 IPO 发行价格区间为每 ADS 10.50-12.50 美元，预计发行 1750 万股，募资规模达 2.1 至 2.5 亿美元，估值 28 至 34 亿美元。公司基石投资者包括高瓴资本、Aspex Management (HK) Ltd. 和小米科技，合计意向认购 1.1 亿美元。

IPO 前，怪兽充电创始人、董事长兼 CEO 蔡光渊、联合创始人兼 CMO 徐培峰以及联合创始人兼 CMO 张耀榆分别持有 6.6%、4.6% 和 1.2% 的股份。外部投资方中，阿里巴巴持有怪兽充电 16.5% 的股份，为最大机构投资方；高瓴资本持股 11.7%，高瓴资本运营合伙人、前美团 COO、前阿里巴巴销售副总裁干嘉伟（阿甘）则个人持股 1.9%。

IT之家了解到，此前公开的数据显示，截至 2020 年 12 月 31 日，怪兽充电的累计注册用户为 2.19 亿，相较截至 2019 年 12 月 31 日的 1.49 亿净增 7000 万。2019 年和 2020 年，怪兽充电的营业收入分别为 20.22 亿元和 28.09 亿元。