LineageOS 18.1 发布：基于 Android 11，支持近 60 款设备

IT之家4月1日消息 据外媒 XDA 消息，第三方安卓系统 LineageOS 18.1 今日正式发布，终于带来了 Android 11 内核。这款系统不仅包含最新的安全更新，还带来了安卓 11 的新功能。

需要注意的是，新版 LineageOS 跳过了 18.0 版本，直接带来了 18.1. 这是因为在系统发布前夕，谷歌又推送了新的更新，因此团队决定将名称更改为 18.1。

LineageOS 18.1 的新功能如下：

包含了截至 2021 年 3 月的安全更新，基于 android-11.0.0_r32 版本打造。

Wi-Fi Display 功能现在为搭载高通较新处理器的机型提供。

RecorderApp 有了很大改善，可以录制语音备忘录，界面也进行了优化，可以选择录音质量，并且支持暂停以及恢复录制。

FOSS Seedvault 备份应用集成在系统中。

不支持 A/B 分区的设备可以支持更新系统的同时更新 recovery 恢复模式。

所有 LineageOS 应用均支持黑暗模式。

IT之家了解到，目前 LineageOS 18.1 首批支持的设备包括谷歌 Pixel 3、4，一加 5、8 系列，三星 Galaxy S4 系列、小米 5、5s Plus、小米 MIX、MIX 2S、小米 8 等产品，后续会有更多机型会得到支持。

以下为 LineageOS 18.1 更新日志以及支持设备列表：点击打开