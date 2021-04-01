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LineageOS 18.1 发布：基于 Android 11，支持近 60 款设备

2021/4/1 22:48:16 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家4月1日消息 据外媒 XDA 消息，第三方安卓系统 LineageOS 18.1 今日正式发布，终于带来了 Android 11 内核。这款系统不仅包含最新的安全更新，还带来了安卓 11 的新功能。

需要注意的是，新版 LineageOS 跳过了 18.0 版本，直接带来了 18.1. 这是因为在系统发布前夕，谷歌又推送了新的更新，因此团队决定将名称更改为 18.1。

LineageOS 18.1 的新功能如下：

  • 包含了截至 2021 年 3 月的安全更新，基于 android-11.0.0_r32 版本打造。

  • Wi-Fi Display 功能现在为搭载高通较新处理器的机型提供。

  • RecorderApp 有了很大改善，可以录制语音备忘录，界面也进行了优化，可以选择录音质量，并且支持暂停以及恢复录制。

  • FOSS Seedvault 备份应用集成在系统中。

  • 不支持 A/B 分区的设备可以支持更新系统的同时更新 recovery 恢复模式。

  • 所有 LineageOS 应用均支持黑暗模式。

IT之家了解到，目前 LineageOS 18.1 首批支持的设备包括谷歌 Pixel 3、4，一加 5、8 系列，三星 Galaxy S4 系列、小米 5、5s Plus、小米 MIX、MIX 2S、小米 8 等产品，后续会有更多机型会得到支持。

以下为 LineageOS 18.1 更新日志以及支持设备列表：点击打开

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关键词：AndroidLineageOS刷机

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