工信部：1-2 月我国手机产量 2.1 亿台，出口 1.6 亿台

IT之家 4 月 2 日消息 根据工信部运行监测协调局发布的报告显示，1-2 月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 48.5%（去年同期为下降 13.8%），出口交货值同比增长 48.3%（去年同期为下降 17.2%）。

图 1 2019 年 12 月以来电子信息制造业增加值和出口交货值分月增速（%）

1-2 月，规模以上电子信息制造业营业收入 18570 亿元，同比增长 55.8%（去年同期为下降 14.7%）；营业成本 16242 亿元，同比增长 52.7%（去年同期下降 14.8%）；利润总额 779 亿元，同比增长 59 倍（去年同期为下降 87%），营业收入利润率为 4.2%。

1-2 月，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降 1.9%。2 月，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降 2.0%，降幅比上月扩大 0.2 个百分点。

图 2 2020 年 2 月以来电子信息制造业 PPI 分月增速

1-2 月，电子信息制造业固定资产投资同比增长 41.6%（去年同期下降 8.3%）。

图 3 2020 年 1-2 月以来电子信息制造业固定资产投资增速变动情况

IT之家了解到，主要产品中，手机产量 2.1 亿台，同比增长 49.2%，其中智能手机产量 1.4 亿台，同比增长 48.8%；微型计算机设备产量 5725 万台，同比增长 1.1 倍；集成电路产量 533 亿块，同比增长 79.8%。

据海关统计，1-2 月，我国出口笔记本电脑 3328 万台，同比增加 1.4 倍；出口手机 1.6 亿台，同比增加 32.6%；出口集成电路 468 亿个，同比增加 47%，进口集成电路 964 亿个，同比增长 36%。