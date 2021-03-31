手机北斗检测认证体系建立，OPPO、vivo、小米和苹果获得首批认证

IT之家3月31日消息 今天，手机北斗检测认证体系建立暨首批认证结果发布会在北京顺利举行。本次发布会主题是 “北斗引领时代，应用服务未来”。

本次发布会是检测认证服务在中国北斗规模化应用的一个重要里程碑，标志着我国手机北斗检测认证体系的建立。

IT之家获悉，本次大会发布了首批通过手机北斗检测认证的型号并颁发认证证书，获证企业为 OPPO、vivo、小米和苹果四家企业，共七个产品型号。

▲颁发首批手机北斗检测认证证书

报道称，手机北斗检测认证，是信息通信产品北斗检测认证的一部分，也是北斗在信息通信产业规模发展的关键基础支撑，全面提升信息通信产品中北斗卫星导航的核心竞争力。

今年 1 月 19 日，市场监管总局就《关于开展北斗基础产品认证工作的实施意见（征求意见稿）》征求意见，产品认证的实施将有助于市场的规范化运行。随着北斗进入大众通讯市场，北斗产业规模有望迅速提升。

北斗卫星系统是我国自主研制，继美国 GPS、俄罗斯 GLONASS 后的第三个成熟的全球卫星导航系统，同时也是联合国卫星导航委员会认定的供应商之一。去年 7 月份，中国宣布建成全球性的北斗卫星导航定位系统，北斗三号全球范围定位精度优于 10 米、测速精度优于 0.2 米 / 秒、授时精度优于 20 纳秒、服务可用性优于 99%，亚太地区性能更优。

IT之家了解到，目前安卓阵营的高通、联发科、华为麒麟等芯片均已经支持北斗定位，苹果也从 iPhone 12 系列开始支持北斗定位。