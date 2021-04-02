天数智芯云端 7 纳米 GPGPU 芯片发布，即将批量生产和商用交付

4 月 2 日午间消息，天数智芯近日正式发布全自研云端 7 纳米芯片 BI 及产品卡，实现国产高性能 GPGPU 历史上的突破。BI 芯片及产品卡均以实体形式发布，即将进入批量生产和商用交付。

会上天数智芯董事长蔡全根首先致辞。他表示：“云计算、数据中心、5G 建设等新基建产业正在加速发展，以人工智能为核心的算力技术持续向云端集中、向前沿端普及、向最终端下沉，各行业对高性能、高能效、高性价比算力的需求呈指数级提升。同时，当前的国内外形势使得社会各界就自主可控的算力体系建设的重要性形成了高度的共识。天数智芯的长远目标是，踏踏实实的在国产自主高端算力芯片上迭代攀登并最终比肩国际领先厂商。这个目标不易实现，但我们不会寻求模仿式的捷径和投机式的弯道超车。做 GPGPU 就像下围棋，求乎上而得中，必须有这样的志向，从源头就向正确的方向砥砺前行。底层技术将永远是角逐的主战场，也是我们致力于领先世界的主方向。”

天数智芯联合创始人、首席科学家及高级副总裁郑金山介绍了 BI 芯片及产品卡。作为天数智芯推出的首款旗舰产品，BI 是国内第一款全自研、真正基于通用 GPU 架构的 GPGPU 云端高端训练芯片，采用 7 纳米制造工艺、2.5D CoWoS 封装，容纳 240 亿晶体管，支持 FP32、FP/BF16、INT32/16/8 等多精度数据混合训练，集成 32GB HBM2 内存、存储带宽达 1.2TB，单芯每秒可进行 147 万亿次 FP16 计算（[email protected]）。目前，BI 产品实测数据基本符合设计规划。

上海市经济和信息化委员会副主任张英代表市产业主管部门讲话。她说到，“算力是人工智能发展的三大基础要素之一，而芯片是 AI 算力的基础。目前，在以 GPGPU 为代表的通用 AI 芯片领域，中国与国外相比仍然存在较大的差距，这也是上海人工智能重点攻关的关键技术。这款芯片的面世，标志着国内 GPU 研发设计水平向前迈进了一大步，有望打破该项技术由国外公司长期垄断的局面。”

此次发布的 BI 云端训练芯片具备高性能、通用性、灵活性，支持国内外主流 GPGPU 生态和多种主流深度学习框架，并通过标准化的软硬件生态接口为应用行业解决产品使用难、开发平台迁移成本大等操作层面的实际痛点，帮助客户在算力系统生命周期内不断优化，持续提升计算能力、降低运营成本。

同时，针对国内应用环境，天数智芯携手国内重要行业合作伙伴，从源头对设计进行定义和本土优化，为未来国内市场的大规模商业化应用奠定了基础。天数智芯 BI 芯片及产品卡量产后能够为 AI 训练和推理、认知型 AI、高性能数据分析、基因组研究、金融预测分析等各种高负载工作提供算力支持，服务于教育、互联网、金融、自动驾驶、医疗、安防等各相关行业。

“强化国家战略科技力量，是所有中国科技人的梦想，”郑金山说道，“很多来自行业内的有识之士，因为想开发中国自己的 GPGPU 这个朴实却具有极高难度的目标加入了天数智芯，从而使得天数汇聚起一支完整覆盖了 GPGPU 产品前后端软硬件的研发设计并深谙实现产品商业化闭环的团队。BI 芯片实现了多角度的技术创新和模式创新，在生态、算力、应用场景、标准化产品等多方面具备显著的优势。这是团队协作的成果，也是梦想的力量。天数始终以技术实力为基石，以客户需求为导向，全产品周期精准、高效、稳步推进，为即将到来的产品规模化生产及投放市场做好扎实的准备。”

中国工程院院士倪光南表示，“十八大以来，我国的信息产业实现了跨越式发展，目前在网信领域一些自主可控的核心技术已经达到可用并向好用、易用的方向发展，逐渐强大的网信领域的 “中国体系”不断发展壮大。但短板和痛点仍然存在，比如 CPU、GPU 这两种信息系统中最复杂的电路芯片，越来越成为整个产业链上必须突破的短板。有利的是，我们已经在短板上逐渐积累了越来越丰富的人才和技术，我们可以利用自己的制度优势，集中力量办大事，充分利用新基建机遇，迅速取长补短。天数智芯的 BI 芯片，一直坚持自主可控和开放创新并重，目前已经拥有自己的技术体系和生态，性能也很好，得到了政府、众多投资者和合作伙伴的大力支持。期待天数智芯能在行业逐步建立自己的标准，逐步发展壮大可以和国际级企业同台竞争，给中国IT企业树立一个自强、自立、自主研发、自主创新的旗帜。为建设科技自立自强的科技强国做出贡献。”