OTA 的神：魅族 18 系列系统更新，此前宣传的功能全部实现

IT之家4月2日消息 魅族 18 系列今日正式推送了 Flyme 9.0.1.1A 版本，未收到更新推送的小伙伴稍等一下，今日向所有用户陆续推送，支持 2K+ 超清分辨率与 120Hz 超高刷新率双开，优化系统整体功耗，全手势 mBack 及多项功能优化。

IT之家提醒，此次更新内容极多，魅族此前在发布会上宣称的功能已适配完毕，更新包体积约 2.33GB，推荐各位小伙伴更新。

功能更新简介：

系统

优化系统整体功耗，提升续航时长支持屏幕刷新率和分辨率自由搭配，可同时开启 120Hz 和 QHD+，带来更极致的丝滑体验新增全手势 mBack，手势导航与经典小横条 mBack 强强融合，整体交互体验得心应手优化屏幕亮度调节，更好的调配亮度值，使得屏幕高低亮度表现更佳

优化屏幕曲面防误触，优化部分场景拖动动作，进一步提升了曲面使用体验

相机与图库

新增录像 HDR 效果，提升录像场景下动态范围和图像细节

魅族 18Pro 新增 8K 录像功能，提升录像质量，录像更清晰

图库分享控件改版，分享操作更加便捷、直观游戏模式

多级别色域调节，提升游戏场景色彩鲜艳度，观察入微助你大系四方

智能识别游戏应用帧率，实时调控屏幕刷新率并匹配游戏顺率，平衡功耗，游戏更加畅快优化王者荣耀游戏场景帧率表现，游戏体验更稳定更流畅

优化游戏模式防误触，优化横屏场景下点击与拖动操作，提示游戏沉浸体验

系统安全

新增文件删除保护，在应用删除照片或文件时进行通知栏提醒、将被删除文件或照片移入回收站，确保每次删除行为可知、可恢复，保证你的重要文件更加安全

新增文件目录访问范围控制，在应用请求和使用存储权限时，提示被访问的文件目录，支持精细至文件夹级别的存储访问管理

优化联网权限弹窗机制，点击拒绝后将进行二次确定，再也不用担心手抖了

充电优化

快速充电至 90% 后，智能判断使用场景进行停止充电，有效减少满电时长调整电池充电速度，提示开启慢充，延缓电池老化

音乐

在线音乐功能下线调整，在有效期内的音乐会员可通过魅族客服、用户帮助等渠道进行反馈，我们会安排退款问题改进

通知和状态栏

解决状态栏歌词不显示的问题

解决重启手机后通知栏自动下拉的问题解决哔哩哔哩界面状态栏显示异常的问题解决状态栏歌词持续触发消息提醒的问题解决关闭音乐应用后状态栏仍显示音乐应用图标的问题通讯

解决来电不显示联系人的问题

解决来电时接听界面延迟显示的问题解决移动网络辅助加速无法关闭的问题解决设置打开 NFC，快捷开关没有打开状态且置灰的问题

桌面

解决天气插件不自动更新的问题解决手机管家快捷图标显示异常的问题锁屏

解决慢充状态下显示为快充的问题解决偶现锁屏提示管理员锁定设备的问题解决部分场景下指纹解锁后屏幕亮度不能调节的问题

其他

解决部分场景下发热异常的问题解决部分场景下听微信语音自动结束的问题解决 Aicy 语音无法唤醒，无法正常录入的问题解决手机管家偶现闪退的问题

解决暗光环境下，设置自动闪光灯超广角拍照无闪光效果问题

解决和家亲、浦发银行等应用无法打开的问题解决使用第三方输入法会自动切换回系统输入法的问题

解決截图后打开图库没有加载出截图的问题解决从相机点击图片跳转图库后，滑动图片出现掉帧的问题

解决王者荣耀游戏振感开关失灵的问题解决摄像头周围显示毛边的问题解决分身应用无法访问主应用文件的问题更新说明