字节游戏五年无果，沐瞳哪怕有《无尽对决》大 IP 也难成下一个 “musical.ly”

沉寂了近一年后，字节游戏通过一起收购将自己拉回了舞台中央。

字节跳动旗下朝夕光年 3 月 22 日正式收购《Mobile Legends: Bang Bang》（《无尽对决》）的母公司沐瞳科技。据路透社报道，此次收购字节跳动付出了 100 亿人民币的现金和价值 150 亿的股权，支付对价约合 40 亿美金。

沐瞳 CEO 袁菁发表全员信，称沐瞳和字节跳动拥有共同价值观，此次并购后，沐瞳会保持独立运营，将融合字节跳动在海外的运营经验，共同开拓全球游戏市场。

游戏业务是字节跳动的新增长曲线，也是内部确定的长期业务方向。去年 4 月，游戏业务负责人严授曾表示，字节游戏将会在 2020 年招聘 1000 人，且有消息称字节曾计划去年年内推出一款 MOBA（多人在线战术竞技游戏）、一款 SLG（策略类游戏）和一款 MMO 游戏（大型多人在线游戏），均为自研。

但显然，这一年来，字节自研游戏也没有任何踪影，甚至官方对外发声也陷入了沉寂。

而成立于 2014 年的沐瞳，旗下的拳头产品《无尽对决》正是一款 MOBA 游戏，且在东南亚市场成绩不俗，该游戏促使沐瞳成长为东南亚最大的 MOBA 游戏公司，同时也是海外用户最多的游戏企业之一。

二者的合并看起来是一场各取所需的双赢，但随着沐瞳联合创始人之一张冠群曝出股权被违规变更事件，沐瞳急于卖身的时间点以及背后原因变得意味深长，而字节求购心切，出价 40 亿美元也被市场认为估值过高。

不过中娱智库创始人兼首席分析师高东旭也向搜狐科技表示，沐瞳估值 40 亿美元，虽然有些溢价，但基本上体现了沐瞳对于字节跳动在游戏战略布局上的价值。

在一场 “看起来很美”的交易背后，字节已经运行三年的游戏业务似乎开始焦虑，行业内巨头纷纷砸钱买下游戏工作室，优质项目变得越来越少，自研又迟迟没有进展，急于布局的字节买下沐瞳求安心，但沐瞳在《无尽对决》之外又能为字节提供多少助力，仍旧是未知数。

沐瞳高位卖身？

沐瞳和腾讯渊源颇深，不仅是因为创始团队三人及公司七成员工均有腾讯背景，多年的诉讼官司也让两家公司陷入纠缠。

沐瞳创始人徐振华 2008 年加入腾讯，先后参与了《自由幻想》《轩辕传奇》等项目的研发，2012 年以制作人的身份推出了《部落守卫战》系列游戏。但 2014 年，还在腾讯任职的徐振华就成立了沐瞳科技，并于 5 月离职后随即入职沐瞳。

当时，徐振华因为违反保密协议及商业禁止协议，被判赔付腾讯 1940 万余元，创同类案件赔偿数额之最。但这场竞业禁止案，最初却缘起抄袭案。

徐振华 2016 年在沐瞳组建了移动 MOBA 项目组，开发了主攻东南亚市场的《无尽对决》，随后第二年，拳头公司在加州的中央地方法院，对沐瞳进行了起诉，称《无尽对决》和另一款游戏《魔法英雄》抄袭《英雄联盟》。

后来，随着侵权案战场转移到上海，诉讼主导人变为腾讯，该案也转为一场不公开的竞业禁止诉讼，最后以上海法院认定徐振华应支付腾讯上海公司 1940 万余元而结案。关于《无尽对决》是否抄袭《英雄联盟》的控诉至今也没有定论。

不仅如此，查询发现，腾讯与沐瞳从 2017 年开始就因为各类纠纷互诉，而且当下仍有一项商业诋毁纠纷正在进行中，信息显示将于今年 7 月 8 日开庭。

与腾讯纠葛未了之时，沐瞳被字节收入囊中。不少业内人士向搜狐科技表示，在 MOBA 类游戏产品研发企业中，沐瞳已经是为数不多的好标的。

由于瞄准了东南亚低端市场的红利，以及采取了降低配置要求、与手机厂商合作预装等运营策略，MOBA 游戏中，《无尽对决》在东南亚市场几乎一家独大，拥有超 9000 万的用户量。

但光环之外，《无尽对决》也是沐瞳成立七年以来唯一的摇钱树。沐瞳科技旗下主要有三款游戏，分别是策略游戏《魔法英雄》、MOBA 游戏《无尽对决》以及《Mobile Legends: Adventure》，其中《无尽对决》贡献了超 90% 的流水，且市场局限于东南亚。也就是说，沐瞳几乎仅靠这一个 IP 便获得了 40 亿美元估值。

作为对比，去年 9 月微软完成了对游戏公司 Bethesda 母公司 Zenimax 的收购，前者是全球范围内第一梯队游戏开发商，旗下的游戏工作室曾推出《上古卷轴》《毁灭战士》及《辐射》等头部游戏 IP，而交易价格也不过 75 亿美元。

《无尽对决》已经运营五年时间，游戏本身来看，已经接近游戏生命周期末端。Sensor Tower 今年 2 月出海游戏收入榜显示，《无尽对决》已经滑落至第 15 名，而 App Annie 公布的去年 12 月中国手游出海收入 TOP30 中，《无尽对决》也下滑四名至第 19 位，早已掉出第一梯队。

而在《无尽对决》之外，去年沐瞳曾发布 57 款休闲游戏，但无一能再造奇迹。一位沐瞳内部人士告诉搜狐科技，目前公司的重点仍然是老游戏《无尽对决》。

深度科技研究院院长张孝荣向搜狐科技指出，沐瞳的优势是海外渠道，尤其是东南亚一带的市场，一个爆款打天下，几年下来再无创新，业务发展空间已经出现瓶颈。

自身业务后劲不足之外，竞争环境也愈发紧张，其中一个不可忽略的因素是，腾讯《英雄联盟》手游已经于去年 10 月开始在日本、韩国、印度尼西亚、马来西亚等国家公测，并有消息称，今年内国服也将上线。

《英雄联盟》在全球范围内的影响力自不必赘述，手游版上线必定会吞下大量市场份额，甚至从其他出海手游手中抢走用户，《无尽对决》也难逃其中，这是沐瞳可以预判的结果。

在多方面前景不容乐观的情况下，“吃老本”的沐瞳在过去几年一直在寻找机会卖身。有业内日人士透露，2018 年时，沐瞳曾和网易谈过收购，但最后不了了之，当时沐瞳的估值仅为 7 亿美元左右。

“沐瞳最近两年产品创新的乏善可陈，没有新爆款，加上 4G 进入尾声失去，5G 还在落地中，行业青黄不接，公司未来不确定性大增，不如加入字节共抗风险。现在这个时节，也是高位卖身。”张孝荣指出。

但高东旭仍对沐瞳在东南亚的发展保持乐观，他表示，《无尽对决》在东南亚已经流行了几年，目前依然是东南亚最火的游戏之一，如何保持其生命力，沐瞳也做了很多努力，其中电竞化就是很好的尝试。《英雄联盟》手游一定会对它造成影响，但还是要观望。

眼下，沐瞳还面临另一危机。沐瞳被收购当天，公司联合创始人之一张冠群发长文，曝光了自己退出公司、与创业伙伴翻脸，股权诡异消失等经历，表示自己被 “欺骗”，股权被 “违规变更”，并已经向沐瞳和字节跳动提起诉讼。他称自己 “越发觉得这本就是一个提早布好的局”。

一时间，沐瞳收购案是否会因此股权纷争而搁浅，也成了当下最大的未知数。

沐瞳难成 “下一个 musical.ly”

不少市场声音认为，收购沐瞳是字节布局海外市场的关键棋子，但实际上，现阶段，字节自己可能都还没想清楚自己的游戏业务布局。

一位字节游戏内部人士表示，目前（游戏业务）同期开放的项目太多，一个工作室就有 7、8 个项目，“算是内部赛马，看过两年还能剩下哪些。靠概率砸出一个爆款就够吃好久了。”

另有接近字节游戏的人士表示，字节扩张太快，游戏研发经验少，对比其他有多年沉淀的研发公司，项目环境会乱一些。而且因为赛马，不同的分公司之间是竞争关系，内部项目极为保密，即使同一个分公司内部也不清楚其他部门具体做什么项目。

“字节成立了上海、杭州、深圳、北京四个大的游戏研发工作室，分别是绿洲工作室、一零一工作室、无双工作室、江南工作室。其中深圳以发行及中台技术为主，上海、杭州、北京以重度游戏为主。几乎市面上的主流游戏，字节都有对应团队去负责研发该细分领域下的游戏产品。”一位负责字节游戏业务的猎头告诉搜狐科技。

看起来，字节 “大力出奇迹”的风格在游戏上也一以贯之。

从 2015 年开始调研，2019 年正式启动，字节游戏最新的动向是今年 2 月字节游戏官网正式上线，名称为 “朝夕光年”，主要承载中重度游戏，此外，还有云游戏平台嗷哩游戏及休闲游戏发行平台 Ohayoo。其中 Ohayoo 自 2019 年成立以来，发行了 150 多款游戏，MAU 超过 8000 万。目前仅朝夕光年大概就有几千人规模。

去年年初，字节定下目标，年内要推出一款 MOBA 及一款 MMO 自研产品，但目前为止仍没有任何声响，耗费人力财力和时间的中重度游戏仍是字节短板。

据竞核从知情人士处获悉，字节游戏自研项目近十款产品，主要集中在上海，上海工作室被寄予厚望。该人士表示，自研之外，字节内部比较看好收购来的墨鹍旗下的《航海王》IP 产品，去年年初该产品就在海外调试，不过整体数据不是太好，导致内部压力也比较大。

前述猎头告诉搜狐科技，上海的 MMO 项目已经做了很多年，但还是没有研发出来，“上海团队比较弱，不是人才不行，而是管理体系不完善，分帮派，导致很多人才都走了。”

去年年底，上海一零一工作室负责人、墨鹍创始人杨东迈离职，是字节游戏较大的一起人事动荡。据锌财经报道，有内部人士透露，杨东迈曾在加入字节游戏时签下对赌协议，在规定期限内要有产品上线，显然杨东迈没能完成这个目标，对赌失败后被迫离开。

核心负责人离任，无疑会动荡本就不稳定的军心，而且从对赌期限来看，字节跳动对自研游戏的实现时长，也缺乏耐心。中重度游戏研发周期长、需要静心打磨是业内共识，例如，米哈游的《原神》花了三年时间，腾讯的《天涯明月刀》则研发了近六年。而杨东迈被迫离职距离他入主字节，仅两年时间不到。

从 2015 年调研开始，挖人才、买公司，字节已经在游戏业务上耗资不菲，自然想通过收购成熟团队尽快看到成果。但事实证明，游戏这件事欲速则不达。

搜狐科技整理近两年字节全资收购的游戏公司，其中以中重度游戏见长的包括有爱互娱、盖姆艾尔、墨鹍和沐瞳。墨鹍创始人已经因业绩对赌被迫离职，该团队陷入沉寂，其他被收购公司的研发压力只增不减。

曾有市场分析人士评价，沐瞳很有可能成为游戏领域的 musical.ly。当时 musical.ly 的交易价格为 10 亿美元，也就是说，沐瞳是其四倍。正如高东旭所说，40 亿美元反映的不是沐瞳的估值，而是字节期望沐瞳在游戏战略布局上所担当位置的价值。

然而，字节在急于求成的焦虑心态中，给了沐瞳多少时间，不得而知。在上海工作室局势动荡之际，让沐瞳这个局限于东南亚市场的团队，帮字节获取国内 MOBA 的一席之地，甚至对抗腾讯，也称得上一步险棋。但字节已别无他法。