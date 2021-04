IT之家 4 月 2 日消息 Epic 现已开启新的“喜加一”活动。本周免费领取游戏为《迷雾侦探(Tales of the Neon Sea)》,免费领取时间为 4 月 1 日至 4 月 8 日。

《迷雾侦探》领取地址:点此进入

《迷雾侦探》是一款赛博朋克风格的冒险解谜游戏。游戏中,人类和机器人要面对不断升级的紧张关系以及对相互的不信任。而猫科黑帮们则想尽办法,想让自己成为食物链的最高点。

IT之家了解到,Epic 下周将赠送战略游戏《3 out of 10:Season Two》。

《3 out of 10:Season Two》是一款单人冒险游戏。官方介绍显示,“以咖啡因驱动的超能力、有自我意识的 AI 以及劲敌游戏开发工作室们都将挡在 Shovelworks Studios 奋力做出一款评分超过 3 out of 10 的游戏的道路上。在本季中,他们是否能达成这个目标呢?”