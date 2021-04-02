微星推出 MSI Pen 触控笔和第 2 代 USB-C 扩展坞

IT之家 4 月 2 日消息 昨天，微星发布了 Summit E13/E16 Flip Evo 高端轻薄本，除此之外官方还推出了 MSI Pen 触控笔和第 2 代 USB-C 扩展坞。

IT之家了解到，MSI Pen 采用高稳定传输与最佳性能的全新 MPP 2.0 技术，并具有 4096 阶压力感应。MSI Pen 只需简单点击，就可作为遥控器来操作简报与白板，它同时也是 Summit E13 Flip Evo 与 Summit E16 Flip 的完美组合。

官方表示，MSI Pen 是市面上第一款获得 CES 创新大奖肯定的触控笔，简约沉稳的外型搭配全金属笔身，搭载 1.3mm 的精致笔尖。MSI Pen 采用最先进的感测器，能准确地捕捉位置、压力和倾斜度，不论是纤细的线条或厚重的阴影笔触，皆能提供最精准的书写与绘图体验。这款触控笔配有 MSI Pen Control App，能够自由掌控微调压感和设置单击与双击的快捷键。官方表示，MSI Pen 是全球首款在 Windows 系统中支持电量指示灯与低电量通知的触控笔。

微星第 2 代 MSI USB-C 多功能扩充平台将所有连接埠整合至一个扩充盒，不再需要一堆杂乱的线材，让工作空间简洁优雅。最高可外接 3 个显示器，并配有 5 个 USB 接口，让工作效率大幅提升。它不仅支持 100W 快速充电，更能满足 4K 影像输出与数据传输等需求。

目前，微星暂未公布这两款产品的售价。