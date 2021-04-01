微星：Z590 主板 CPU / 内存超频双双破 7GHz

IT之家 4 月 1 日消息 今天，微星宣布超频使用微星 MEG Z590I UNIFY 暗影主板，内存为金士顿 KHX4600C19D4，单条 8GB，默认 4600MHz。在微星 MEG Z590 UNIFY 暗影上最终超到了 7156MHz，超频幅度达 35% 之多。

除此之外，采用微星 MEG Z590 ACE 战神在超 CPU 时也取得了惊人的成绩，11 代酷睿 11900K 处理器在液氮制冷下的实现了单核 7.2GHz 的超频成绩，超频幅度是默频的 2.05 倍之多。

IT之家了解到，MEG Z590I UNIFY 暗影是微星针对 Z590 平台发布的新锐 ITX 主板，就和前一代的 MEG Z490I UNIFY 暗影板一样，新的 MEG Z590I UNIFY 暗影采用 2DIMM 插槽设计，内存超频能力更加强大。CPU 方面支持 11 代酷睿并保持向下兼容，支持 PCI-E 4.0 技术提供 2 个 M.2 接口。

MEG Z590 ACE 战神是微星 MEG 家族的最新型号，采用 8 层服务器级 PCB+2 盎司铜箔用料，在提升电路板强度和耐热性能的同时增强了电气传输性能和散热效果，供电基于 16 相智能倍相供电，每一路均可承受 90A 电流输出。主板支持 PCI-E 4.0 技术并搭载背部装甲、M.2 冰霜铠甲和 PCI-E 钢铁装甲，提供更好的防护和结构件加强。