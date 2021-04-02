尽管芯片短缺但分析师依然看好特斯拉。预计 Q1 平均交付 16.2 万辆

4 月 2 日消息，据国外媒体报道，随着 2021 年第一季度结束，许多分析师分享了他们对特斯拉第一季度的汽车交付量的估计，其中包括韦德布什证券分析师丹 · 艾夫斯（Dan Ives）、Loup Ventures 的分析师吉恩 · 蒙斯特（Gene Munster）、加拿大皇家银行分析师约瑟夫 • 斯帕克（Joseph Spak）。

艾夫斯在最近的一份报告中表示，尽管芯片短缺，但特斯拉 2021 年第一季度的交付量可能会超过 17 万辆。

他预计，特斯拉将在 2021 年第一季度交付 17.4 万辆新车，其中包括 16 万辆 Model 3 和 Model Y、1.4 万辆 Model S 和 Model X。

艾夫斯表示，美国和中国的消费者需求依然强劲，尤其是今年 2 月份和 3 月份中国市场的需求尤其强劲。

除了艾夫斯，Loup Ventures 的分析师吉恩 · 蒙斯特（Gene Munster）也对特斯拉的交付数据持乐观态度。他表示，2021 年第一季度，特斯拉的汽车交付量将在 16 万辆左右。

此外，加拿大皇家银行分析师斯帕克也预计，今年第一季度，特斯拉将交付约 17 万辆汽车，其中包括 16.48 万辆 Model 3 和 Model Y 和 5300 辆 Model S 和 Model X。这一数字低于加拿大皇家银行此前预计的 18.2 万辆，较上年同期增长 92%，但较上一季度下降 6%。

据报道，分析师平均预计，特斯拉将在 2021 年第一季度交付约 16.2 万辆汽车，与去年第一季度相比，同比增长 83%，与去年第四季度创纪录的 18.1 万辆相比，环比下降 10%。

进入 2021 年，特斯拉提出了雄心勃勃的目标，即今年的汽车交付量将比 2020 年增长 50% 以上。那么，该公司能实现这一目标吗？外媒称，该公司新款 Model 3 的产量持续增加以及其全球工厂新增的 Model Y 生产线，预计将成为今年汽车交付的主要催化剂。

外媒称，到 2021 年底，特斯拉位于弗里蒙特的工厂将大量转向 Model Y 生产。届时，该公司的上海超级工厂也将大量生产 Model Y。

外媒报道称，特斯拉将很快公布 2021 年第一季度的汽车交付情况。