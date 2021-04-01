消息称一汽大众向特斯拉购买碳排放积分：每分 3000 元

北京时间 4 月 1 日晚间消息，据报道，三名知情人士今日称，大众汽车在中国的合资企业 “一汽大众”已同意从特斯拉购买碳排放积分，以帮助满足当地的环保规定。

业内人士称，这笔交易表明，大众汽车在将其庞大的汽油车制造业务，向电动汽车转移的过程中，面临着严峻的挑战。根据大众汽车上个月公布的目标，最迟在 2025 年超越特斯拉，成为全球电动汽车市场的领导者。

作为全球第二大汽车制造商，大众汽车的股价今年出现了飙升，原因是投资者对其电动汽车计划热情高涨。当前，大众汽车拥有业内最全面的电动汽车计划。根据该计划，到 2030 年大众汽车将增加约 50 款纯电池驱动的汽车。

大众汽车还表示，今年的目标是将电动汽车的交付量增加一倍以上，达到 100 万辆。但目前，在中国和其他一些市场，大众汽车仍严重依赖传统的内燃机汽车。

打造清洁出行方式

中国是世界上最大的汽车市场，去年售出了超过 2500 万辆汽车。当前，中国汽车市场运行着一套积分体系，鼓励汽车制造商通过提高燃油效率或生产更多电动汽车等方式，努力打造更清洁的出行方式。

在该系统中，汽车制造商被授予 “绿色积分”，这些积分可以抵消生产燃油汽车产生的 “负积分”。制造商还可以购买 “绿色积分”，以确保遵守总体目标。

知情人士称，为了帮助实现日益严格的目标，大众汽车与中国一汽的合资企业 “一汽大众”已同意从特斯拉购买积分，以帮助满足环保规定。

对此，大众汽车拒绝发表评论，但该公司在一份声明中表示，其战略目标是自我遵守中国的规则；但如果需要，也会购买积分。而特斯拉拒绝发表评论。

大众 “负积分”最多

去年，一汽大众售出了 216 万辆汽车。根据中国工业和信息化部的数据，一汽大众，以及大众汽车在中国的另一家合资企业 “上汽大众”，是 2019 年中国创造 “负积分”最多汽车制造商之一。

知情人士称，目前尚不清楚一汽大众将从特斯拉购买多少绿色积分。但一汽大众的出价约为每个积分 3000 元人民币，高于前几年的价格。

在美国，监管机构也设定了相应的环保要求。而且，特斯拉已经向菲亚特克莱斯勒（Fiat Chrysler）等竞争对手出售了绿色积分。根据一份监管申报文件，特斯拉 2020 年出售绿色积分的总收入为 15.8 亿美元。