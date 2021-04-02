OPPO 公开新专利，采集脑电波辅助睡眠

IT之家4月2日消息 企查查 App 显示，4 月 2 日，OPPO 广东移动通信有限公司公开 “睡眠训练方法及相关设备”专利，公开号为 CN108404275B。企查查专利摘要显示，本申请应用于电子装置，包括脑电波传感器、控制器和发射器，其中：脑电波传感器用于当确定用户准备入睡时，采集用户的脑电波；控制器用于基于脑电波分析用户的脑部是否处于活跃状态；发射器用于当用户的脑部处于活跃状态时，发出睡眠训练信号，睡眠训练信号用于帮助用户进入睡眠状态。

该专利十分脑洞大开，但从公开的专利申请书中可以看出，这项技术有充足的科学原理。OPPO 表示，很多用户习惯睡前玩手机，甚至打一把刺激的游戏，这会导致用户在入睡过程中仍然沉浸在游戏场景中，导致大脑活跃度过高，影响睡眠质量。

IT之家获悉，描述的脑电波传感器为可拆卸的，安装在手机后壳上。传感器与手机可通过有线、无线方式与手机通信。脑电波传感器包含电极阵列和信号处理模块，其中该电子阵列埋入头皮中捕获神经元的电信号，电极部分的结构为针状整列，该信号处理电路部分可以 包括仪表放大器、低通滤波电路、高通滤波电路、模数 A/D 转换电路以及接口电路等。其中，仪表放大器用于将采集的脑电波进行放大，低通滤波电路和高通滤波电路用于滤除采集的 脑电波中的噪声，仅保留脑电波频段 (比如：1～30Hz)的频段，模数 A/D 转换电路用于将滤波后的脑电波转换为数字信号，接口电路用于传输数字信号至其他设备。

该装置结合手机的光线传感器，判断用户是否想要睡眠。一旦检测到睡觉前用户的脑部处于活跃状态，该装置的发射器将会发出睡眠训练信号，包括舒缓的轻音乐或者电磁波。

OPPO 这项专利尽管详细介绍了获取脑电波的方法，但是用于辅助睡眠的相关电磁波、音乐介绍比较笼统。因此这项发明能否实际应用，应用的效果还是未知。