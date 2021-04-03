新日电动车发布三款智能车型：采用华为 HiLink 智联平台

IT之家 4 月 3 日消息 根据新日电动车官方的消息，在日前的 “锂想 · 智未来”主题新日超高端智能锂电车新品发布会上，新日股份两轮车事业群总裁许舒畅与华为终端消费者 BG 业务发展部部长龚元松确立了双方在电动车和物联网生态领域的深度合作。官方表示，本次合作的重要意义在于，从简单功能到骑行全场景的智慧出行，每一部华为手机都是打开新日电动车的 “钥匙”，从而让华为的智能工具到新日电动车都成为构建万物互联的载体。

官方表示，新日带来了新日汽车级锂电的最新研发成果以及携手世界五百强企业华为旗下华为终端 HUAWEI HiLink 智联平台的新日 MIKU Super、XC3、F5 三款爆款智能车型震撼亮相。另外，新日还携手全球动力电池行业翘楚宁德时代新能源科技股份有限公司，面向用户发布了行业公认安全性更高的磷酸铁锂电池。

IT之家了解到，本次合作，新日股份将与华为终端展开深度合作，推进在电动车领域的智能化进程，通过 HUAWEI HiLink 入口、连接、生态技术和产品，为消费者带来更智能、更便捷的智慧出行体验。华为智慧生活 App 中将开启新日的专属通道，双方共同为打造全方位智能骑行场景而努力。