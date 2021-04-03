三星推送安卓 4 月安全更新，比谷歌 Pixel 还快

IT之家4月3日消息 据外媒 9to5google 消息，三星于近几日开始向其智能手机、平板等产品推送包含安卓 4 月安全补丁的系统更新，覆盖大多数产品。这比谷歌官方的速度还要快，谷歌原定于 4 月 5 日起才为 Pixel 手机推送更新。

除了例行的安全补丁之外，三星本次更新还扩展了相机肖像模式的适用范围，不仅可以使用超广角镜头和长焦镜头，而且适用于主摄像头。外媒表示，三星 Galaxy S21 Ultra 于 3 月 31 日便收到了更新推送。

以下为首批推送更新的设备列表：

Galaxy S21 — G99xxXXU2AUC8

Galaxy S21+ — G99xxXXU2AUC8

Galaxy S21 Ultra — G998BXXU2AUC8

Galaxy S20 FE — G780FXXS2CUC8

Galaxy S10 — G97xxXXU9FUCD

Galaxy S10+ — G97xxXXU9FUCD

Galaxy S10e — G97xxXXU9FUCD

Galaxy S9+ — G96xFXXUFFUC6

Galaxy A52— A525FXXU1AUC5

Galaxy Z Fold 2 — F916BXXU1DUCE

Galaxy Fold — F900FXXU4EUCF

Galaxy Note 20 Ultra — N986U1XXX2DUC8

Galaxy Note 20 — N986U1XXX2DUC8

Galaxy Note 10 — N97xFXXU6FUCD

Galaxy Note 10+ — N97xFXXU6FUCD

IT之家了解到，不仅三星手机，搭载骁龙 855 处理器的 Galaxy Tab S6 平板电脑也获得了更新。