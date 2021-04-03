英特尔至强 W-1300 系列处理器曝光：最低 35W TDP

IT之家4月3日消息 英特尔定于 4 月 7 日举办发布会，正式公布全新的 Xeon 至强处理器。据外媒 wccftech 消息，采用 Rocket Lake 架构的 W-1300 系列工作站 CPU 全系列参数得到曝光，包含 W-1039T、W-1370P 等多个版本

该系列处理器为台式工作站设计，提供了不同于 11 代酷睿的企业级功能。W-1300 系列处理器采用 14nm 制程工艺制造，预计性能与民用处理器相近。处理器型号 “T”后缀意味着低功耗；无后缀代表标准版本；“P”后缀代表高性能版本，具有 125W TDP。

该系列最高端的型号 Xeon W-1390P 为 8 核 16 线程设计，具有 16MB L3 缓存。CPU 基础频率 3.5GHz，睿频频率预计为 5.2GHz。而 W-1390 标准版本基础频率仅为 2.8GHz，TDP 也降至 80W。以下是外媒制作的详细参数列表：

IT之家了解到，英特尔尚未发布的至强白金系列处理器还包含 Ice Lake-SP 架构的版本，采用 10nnm 制程工艺制造，最高端的 XCC 8380 具备 40 核 80 线程，基础频率 2.3GHz，TDP 270W。关于至强处理器新品的详细信息，英特尔将在 4 月 7 日 19:00 举办的发布会上揭晓。