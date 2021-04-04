三星 Galaxy F12 现身 GeekBench：Exynos 850 处理器，6000mAh 电池

IT之家4月4日消息 三星 Galaxy F12 手机已现身 GeekBench，该机搭载了 Exynos 850 处理器，配备 4GB 内存。同时，该机也已出现在三星印度官网，预计该机为 2 月份发布的 Galaxy M12 的印度版本。

IT之家了解到，三星 Galaxy F12 定位入门，主打长续航，拥有 6000mAh 的大电池，并且采用了 USB-C 接口，支持 15W 充电。

官方表示，WiFi 环境下，Galaxy F12 一次充电可带来 24 小时的上网时间，另外可连续播放 23 小时的视频或播放近 5 天的音乐。

在配置方面，Galaxy F12 采用了 6.5 英寸显示屏，720p + 分辨率（20：9）的 PLS LCD，采用了 Infinity-V 设计语言（水滴屏），同时拥有 3.5mm 耳机孔。

相机方面，Galaxy F12 搭载了由 4800 万主摄像头组成的四摄系统，另外包括一枚 200 万像素的微距、500 万像素超广角、200 万景深。前置配备了 800 万像素镜头。

存储方面，Galaxy F12 具有 3/4/6 GB 的 RAM 和 32/64/128 GB 的 ROM。支持 microSD，最大 1 TB 扩展。