上海铁塔推出电动车 “智能换电”业务：15 秒完成 App 扫码换电

目前，全国有超过 700 万外卖骑手、400 万快递小哥在奔波，他们既是维系 “互联网 + 服务业”的重要纽带，又是为社会民生提供基础保障的先锋队。上海铁塔针对骑手配送车辆充电难、里程焦虑和充电不安全等问题，推出智能换电业务。用户前往铁塔便民换电柜，使用 App 现场扫码换电，只需 15 秒就能快速实现电动车满电续航，解决了骑手的后顾之忧和充电的安全隐患。

图：上海铁塔便民换电柜，15 秒完成 App 扫码换电

据介绍，铁塔智能换电是以标准锂电池为载体，面向快递物流、餐饮外卖行业开展的低速电动车共享电池业务。市场上的低速电动车主要采用铅酸电池，用户自购电池、自行充电，可能会遭遇成本高、效率低、不安全等困扰。选择锂电池智能换电，能够轻松享受 “即换即用、无限续航、永久保新”三大优势。

在综合建设方面，上海铁塔坚持 “统一部署”。市区范围先由运营团队规划形成点位清单，再由街镇协助商谈落地，郊区则直接依托铁塔丰富的站址资源，通过对商圈、社区、街道等换电需求旺盛的区域集中部署，全面搭建起安全、高效的换电网，为群众便捷出行提供保障。

在智慧管理方面，上海铁塔严格落实 “一网统管”。依托中国铁塔的电力保障运营经验、专业化维护能力和可视、可管、可控的智能监控系统，上海铁塔智能换电服务平台实现对动力电池的智能管理。该平台已试点接入上海市城市运行管理中心，实时监测所有电池的位置、温度、电压、电量等指标，一旦发现异常，可实时进行自动切断保护，并立即通知相关方，最大程度保障用户的行车安全。

图：上海市曹杨新村街道城市运行管理中心服务平台

有外卖骑手表示，使用铁塔换电后，电池去向可追，再也不用担心电动车被偷；用节省的充电时间，每天可以多跑十几单，一个月增收千元不是梦。

目前，上海铁塔已在全市开通智能换电业务，累计设立换电业务办理网点 22 个，部署换电柜 396 个，智能换电柜网格化管理机制初步形成，业务发展迈入正轨。