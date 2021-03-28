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奔驰纯电豪华车 EQS 内饰曝光，一体式大屏瞩目

2021/3/28 14:11:16 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月28日消息 根据外媒 caranddriver 消息，奔驰于 27 日曝光了纯电豪华车 EQS 的内饰图，展现了十分现代科幻的设计。这款车搭载的 MBUX Hyperscreen 显示系统引人瞩目，仪表盘、中控、副驾驶采用一整块玻璃覆盖。该车有望于 4 月 15 日在海外发布，此后将在上海国际车展亮相。

这款车的显示系统中控、副驾驶采用 OLED 屏幕，有助于提高画面亮度和对比度。屏幕玻璃十分薄，采用三层 “Silver Shadow”工艺打造，拥有防反射涂层，既保证了强度，也能使画面尽可能接近玻璃表面，提供接近智能手机的体验。触摸屏表面有着 12 个震动模块，用于提供触控反馈。

IT之家此前报道，MBUX Hyperscreen 车载显示系统集成处理芯片，有着 AI 人工智能学习能力，记忆用户使用场景来自动调节车辆参数，如调节底盘高度。

内饰方面，奔驰 EQS 采用简洁的白色风格，搭配蓝色的氛围灯以及装饰条营造科技感。后排座椅提供充足的腿部空间，具备大尺寸显示屏用于娱乐。

除了蓝白配色，奔驰 EQS 还提供红黑配色版本，更加具有动感。

IT之家了解到，对于不习惯一体式玻璃显示器的用户，奔驰 EQS 还提供另一个内饰版本，采用传统的分离式仪表盘和中控方案，以下为官方展示图：

相关阅读：梅赛德斯奔驰发布 MBUX Hyperscreen 车载显示系统：八核 CPU，24GB 内存

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关键词：奔驰EQS电动车

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