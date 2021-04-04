富士施乐正式更名为富士胶片，并完成对日立旗下影像诊断相关业务的收购

IT之家4月4日消息 富士施乐（中国）更名直播发布会于 4 月 1 日举行，富士施乐中国及东亚区执行总经理、富士施乐（中国）有限公司董事长内藤昌继先生为新名称揭幕。

新公司的名称为富士胶片商业创新（中国）有限公司，内藤昌继先生表示，“将以新公司名称开启新的征程，为客户、为更多领域的企业提供新的价值。未来，我们将发展成为一家能为企业业务持续提供创新的公司，继续为企业数字化转型赋能，推进企业数字化转型迈入新时代！”

IT之家了解到，富士胶片此前曾依靠感光材料的制造为全球用户熟知，在胶片时代没落后进行转型，成为以医疗健康为中心，在多个领域持续成长的企业。21 世纪初，富士胶片面临彩色胶卷等核心业务的市场需求在数年内锐减的危机，但通过开拓新业务、研发数码技术等，公司适应了市场环境的变化，成功实现了转型。

此前富士曾与美国施乐公司联合成立富士施乐新公司，专注于打印机业务，因此中国区分公司也随之命名为富士施乐（中国）有限公司。更名后，富士胶片商业创新的经营自由度将大幅提升，并将摆脱仅在亚太地区经营的限制，以自有品牌在全球市场拓展业务。富士胶片商业创新还将加强与富士胶片的合作，利用各自在商业印刷、医疗和其他领域的优势创造协同效应，为更多领域的企业提供新价值。

IT之家了解到，富士施乐更名后，其产品和服务将保持不变，其在华下属企业、子公司以及官网也会同步进行更名。新公司官网：点击打开

除此之外，富士胶片集团 3 月 31 日宣布完成对日立旗下影像诊断相关业务的收购程序。这标志着日立为继承相关业务而成立的新公司 “富士胶片医疗健康”正式成为富士胶片集团全资子公司。

通过此次收购，富士胶片旗下医疗业务扩展至 CT、MRI、X 线摄影系统、超声诊断设备、内镜、体外诊断系统和 PACS 等广泛的产品线，有能力为医疗机构提供一站式的全面解决方案。