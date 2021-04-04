京东自营 1399 元：捷波朗 EA65t 蓝牙降噪耳机 599 元狂促（3 期免息）

捷波朗Elite Active 65t臻律蓝牙降噪耳机在2018年出初上市，开售价1399元，天猫旗舰店推出下单立减750元特惠，到手价仅需599元，点此购买。

此外，京东自营同款报价1399元：

实际上，这款新品Active 65t是在65t的基础上升级而来，升级点共有三处：防水能力提升到IP56，外壳采用了防滑材质，以及运动传感器的加入。

Active 65t的外壳颜色里带着一点点蓝色（整体算是深蓝色），中间一圈用金色进行点缀，实际上这个区域还充当着实体按键的功能，左侧负责音量大小/切歌，右侧负责接打电话和呼出语音助手（视配对平台而定）。

耳塞的按键的反馈很明显，两只耳塞共有四个麦克风，具备更好的抗风噪效果。完全无线耳机由于体积小巧，想要获得出色的通话效果是比较困难的，Active 65t的四麦克风在使用体验中的优势还是很明显的。

Active 65t同样也配备了环境声模式，Jabra官方称之为「侧听」，可以通过手机app或按键（双击右侧按钮）打开。户外运动时，还是建议大家打开这个模式保证安全。

Active 65t整体还是比较轻便的，耳机腔体经过了人体工程学设计，作为一款运动耳机，需要具备一定的防水能力。Active 65t支持IP56级防水防尘，也就是具备防泼溅的能力。值得一提的是，在注册产品后用户可以获得两年的防水防尘质保。

音质方面，Active 65t的声场较为开阔（没有明显的发闷感觉），三频方面还是比较「规矩」的，没有特别的风格倾向。

除了基础功能外，在app里官方提供了三种耳机的预设模式，通勤、专注和活动，三种模式下耳机会有特定的功能，例如「专注」模式下会播放海浪声音（也可以自己选择其他音效）；「活动」模式下则会记录活动状态，同时会打开侧听功能。

当然，你也可以自定义自己的功能，单独调节均衡器、通话体验等设置，保存个人的场景方案。从这个方面来说，Active 65t的可玩性还是很高的。

Active 65t记录的运动数据会自动同步到苹果「健康」应用中，不过它能够记录的数据比较有限，包括步数、时间等（更像是一个计步器），如果能够检测心率就更好了。

续航方面，耳机本体充一次电可以用使用5个小时，充电盒可以为耳机充电两次，所以总的续航时间为15小时，在完全无线耳机里算是不错的水平。

总结来说，在连接稳定性、通话质量这些基础体验上，Active 65t是非常可靠的。和普通版相比几项提升均聚焦在运动场景下，因此你可以把它视为65t的运动升级版，其实这也解释了它的命名中「Active」的含义。

售价方上，Active 65t要比普通版贵200块钱，售价为1399元。如果你需要的是一款能够在运动中派上用场的完全无线耳机，Active 65t是一个「不折腾」的选择，如果你看中的只是连接稳定性的话，更便宜的65t或许更为合适。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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