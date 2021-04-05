多款 OPPO 设备通过 3C 认证：最高 5V 1.5A 充电，不配充电器，有望为新款 OPPO Watch

IT之家4月5日消息 近日，多款 OPPO 设备通过 3C 认证，几款设备都支持 4G 网络，充电速率为 5V 1A 或 5V 1.5A，均不配电源适配器销售。

从配置来看，新设备充电速率与 OPPO 自家的智能手表相同，OPPO Watch 41mm 为 5V 1A 充电，OPPO Watch 46mm 为 5V 1.5A 充电，新设备有望为 OPPO 的新款智能手表，不过不再附赠充电器。

IT之家了解到，去年发布的 OPPO Watch 采用了一块 1.91 英寸 AMOLED 双曲面柔性屏，提供 326ppi 和 100% P3 广色域显示。一体化的金属中框和顺滑的曲线设计，3D 陶瓷底壳，支持 50 米游泳级防水，采用氟橡胶表带，提供多种配色。

它是国内首款搭载 CISS 和 GoMore 专业 AI 运动算法支持的智能手表，可以根据用户的体能情况定制运动方案。它还是日常健康监测的最佳选择，不仅可以全天候监测心率、也能检测睡眠状态，还可以为女性用户提供经期管理和孕期管理等服务。

OPPO Watch 全系支持 eSIM 方案，可以独立拨打电话回复信息、NFC 刷地铁和在线听歌。续航方面，搭载高通骁龙和 Apollo 双芯片，智能模式下，可使用 40 小时，2 天一充。长续航模式下，续航高达 21 天。更有 Watch VOOC 闪充技术，17 分钟电量可从 1% 充到 50%。

售价方面，46mm 铝合金版有曜黑、琉金两色可选，售价 1999 元；46mm 精钢版采用传统腕表的不锈钢表壳，底壳采用陶瓷一体化设计搭配蓝宝石镜片，腕带甄选意大利进口头层小牛皮，售价 2499 元；41mm 版有雅黑、粉金、雾银三个颜色，售价 1499 元。