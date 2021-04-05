桌面浏览器三月份市场份额报告：微软 Edge 达到新高度

IT之家 4 月 5 日消息 去年，NetMarketShare 的一份报告证实，微软 Edge 是 Windows 上仅次于 Chrome 的第二大流行网络浏览器。在一份新的报告中，另一家分析公司 StatCounter 也证实，在过去的几个月里，微软 Edge 的新增用户数超过了火狐。

在桌面浏览器市场中，谷歌 Chrome 浏览器仍然是占据霸主地位，份额为 67.14%。根据 StatCounter 的数据，微软 Edge 现在已经超过了火狐，后者目前市场份额为 7.95。Safari 是第二大受欢迎的浏览器，市场份额为 10.11%，Edge 则以 8.03% 的份额稳居第三位，而且几乎每个月都有新用户加入，如下图所示。

看起来微软的网页浏览器 Edge 在用户数量方面创下了历史新高，是 Windows 上第二受欢迎的浏览器。

微软 Edge 的额外桌面用户可能来自 Mozilla 的 Firefox。

自去年以来，Edge 一直保持着稳定的增长，还可能在未来 6 个月内超过苹果的 Safari。当然，上升的过程中也涉及到一些来自 Internet Explorer、Google Chrome 等浏览器的用户。

IT之家了解到，根据报告显示，Internet Explorer 的市场份额仍为 1.7%，而且它的用户流失速度很慢。

另外值得注意的是，如果考虑到来自移动和平板电脑的数据，Firefox 的整体份额仍然大于 Edge，但它也在缓慢下滑。